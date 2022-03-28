لوكلير: سباقات 2022 ستكون "مملة للغاية" من دون "دي آر اس"

تأرجحت صدارة المعركة الرائعة على الفوز بجائزة السعودية الكبرى بين المونغاسكي وماكس فيرشتابن من خلال التأثير الكبير لنظام "دي آر اس".

إذ وإلى جانب خلق ألاعيب شدّ وجذب بين لوكلير وفيرشتابن عند مناطق تفعيل "دي آر اس" قبل المنعطف الأخير - حيث حاول كل منهما خداع الآخر بالتقدم إلى الأمام - فقد ساهم كذلك النظام في تعزيز التجاوز، الأمر الذي كان حاسمًا في معظم تجاوزات هذا السباق.

وبينما كان من المأمول أن تسمح التغييرات على القوانين لموسم 2022 في تسابق جيّد ومثير من دون اعتمادٍ كهذا على "دي آر اس"، لكن السائقين يشعرون بأنه لا يمكن الاستغناء عنه.

حيث اعترف لوكلير - الذي حلّ ثانيًا خلف فيرشتابن في جدّة - أنه ومن دونه، لن يكون هنالك ذلك القدر من الإثارة في الوقت الحالي.

فقال: "أعتقد بأن الدي آر اس يجب أن يبقى في الوقت الحالي، وإلا ستكون السباقات مملة للغاية".

وأضاف: "بقدر ما باتت ملاحقة السيارة في الأمام أفضل من العام الماضي، وتلك خطوة إيجابية للغاية، لكنني ما أزال أعتقد بأن ذلك ليس كافيًا للتخلّص من الدي آر اس".

وتابع: "إنه جزء من اللعبة وأستمتع به كثيرًا. جزء من الاستراتيجية لكل سائق فيما يتعلق بالدفاع والتجاوز، جزء من التسابق ككلّ في الوقت الحالي".

من جهته، اعترف فيرشتابن الفائز بسباق جدّة أن "الدي آر اس" وفّر له الوسيلة الوحيدة ليتجاوز لوكلير من أجل الفوز.

فقال: "إذا لم يكن لديّ دي آر اس اليوم، ما كنت لأتجاوز مُطلقًا. أعتقد بأن السيارات ما تزال حسّاسة للغاية لهذا الجانب. وبالطبّع يكون التجاوز أسهل على بعض الحلبات، ولكن بالنسبة لي وفي الوقت الحالي، إذا لم يكن ذلك النظام موجودًا، كنت لأتواجد بالمركز الثاني اليوم".