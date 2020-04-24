لوكلير: سباقات المسار المعاكس ستكون "رائعة للغاية"

مع اضطرار الفورمولا واحد على الأرجح لإقامة عدة سباقات على ذات الحلبة في 2020 في محاولة لزيادة عدد الأحداث في ظل تقلّص الروزنامة على إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، فإنّ إحدى الأفكار التي طرحت كانت محاولة التنويع في تصاميم الحلبات التي ستزورها البطولة في نهاية المطاف.

وبينما قد يكون ذلك سهلًا للغاية على الحلبات التي تحظى بتجميعات وإعدادات متعددة - مثل سيلفرستون أو بول ريكار - لكنّ حلبات أخرى لا تملك ذلك الخيار.

تمّت مؤخّرًا مناقشة مفهوم المسار المعاكس، الفكرة التي يرى لوكلير أنّها ستنجح بشكل جيّد، إذ وخلال حديثه عن مدى إنصاف خطوة إقامة الفورمولا واحد لأكثر من سباق على نفس الحلبة - والذي بدوره قد يكون في صالح سيارة عن أخرى - قال المونغاسكي: "أعتقد أن بوسعك دومًا الجدل حول مدى إنصاف تلك الفكرة. لكن في النهاية، علينا النظر إلى الصورة كاملة ومحاولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الوضع الحالي".

وأضاف: "إذا ما كانت تلك الفكرة ستجعلنا نعود للتسابق ولكن في ذات الوقت مرّتين على نفس الحلبة، فلا مشكلة في ذلك".

وتابع: "أعتقد بأنّ علينا أن ننظر كذلك إلى تلك الإمكانية وأن نحاول خوض أكبر عدد ممكن من السباقات. شاهدت أمرًا ما عن إقامة السباقات على مسارات معاكسة، إذ أرى بأنّ ذلك سيكون رائعًا للغاية. جميعنا سيُعيد اكتشاف المسار وستكون تجربة مختلفة للغاية من ناحية القيادة. ستكون فكرة مثيرة للاهتمام".

وبينما ستتطلب مراجعة المسارات تجهيزات لجانب السلامة كون تلك المسارات مجهزة لتكون في اتجاه واحد، لكنّ لوكلير قال بأن لا مشكلة في المفهوم خلف تلك الفكرة.

"أعتقد بأنّه سيتعين علينا حتمًا معرفة الحلبة من جديد بالكامل" قال لوكلير.

وأكمل: "قمت بذلك في الكارتينغ أيضاً، أن أقود على حلبة في اتجاه واحد ومن ثم قطعها ضمن مسار معاكس. ومن خبرتي، فإنّك بالفعل تعيد اكتشاف حلبة أخرى".

وأردف: "سيزيد ذلك من إثارة المنافسة، حيث أنّ السائقين ذوي الخبرة ربما ستكون لديهم معرفة أقل حيال الحلبة، وسيبدأ الجميع ضمن مستوى متساوٍ بطريقة أو بأخرى. لكن ذلك لن يغيّر من الوضع بشكل كبير، إذ أثق بأنّ لويس (هاميلتون) سيكون المرشّح للفوز كذلك".

واختتم: "أعتقد بأنه سيكون من المثير للغاية التسابق على حلبة مثل سيلفرستون ضمن مسار معاكس، وأن نصل إلى منعطف بيكيتس بسرعة كبيرة جدًا".