لوكلير: ساينز "تجاوز الحدود" خلال دفاعه في سباق الصين القصير
يعتقد شارل لوكلير بأن زميله بالفريق كارلوس ساينز "تجاوز الحدود القُصوى" خلال دفاعه ضمن معركتهما في السباق القصير لجائزة الصين الكبرى.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
ضمن قطار الدي آر اس خلف فرناندو ألونسو، اشتعلت المعركة عندما هجم ساينز على سيارة أستون مارتن من الجهة الخارجية للمنعطف السابع وهو سمح لسيرجيو بيريز وشارل لوكلير بالتقدم إلى تلك المعركة.
وبعد تعرض ألونسو لانثقاب إثر احتكاكه مع ساينز قبل خروج كلاهما عن المسار عند المنعطف التاسع، سمح ذلك لبيريز بتجاوزهما، وفتح معركة بين سائقي البيت الواحد في فيراري عند المنعطف الـ 14 والتي شهدت ما بدا بأنه احتكاك بين الثنائي.
وقد نجحت سيارتا فيراري بإنهاء السباق حيث حل لوكلير رابعًا أمام زميله ساينز في المركز الخامس، إذ عبّر المونغاسكي عن مشاعره عبر اللاسلكي مباشرة عقب عبوره من العلم المرقط.
حيث قال: "دعونا نتحدث. نحن ننافس فيما بيننا أكثر، إنه ينافس في مواجهتي أكثر من البقية".
وعند سؤاله عقب السباق القصير إذا ما تجاوز دفاع ساينز في مواجهته الحدود القصوى، قال لوكلير: "أعتقد ذلك، لكن لأكون صريحًا فقد تجاوزت الحدود كذلك في الماضي، وعندما يحدث ذلك، نناقش الأمر عادة، ومن ثم نصفّي الأجواء".
وتابع: "ناقشنا ذلك في الماضي، وسارت الأمور على نحوٍ جيد، لذلك لست قلقًا بأن الوضع سيكون على ذات النحو نهاية هذا الأسبوع. لكنه تجاوز الحدود بعض الشيء اليوم".
وأكمل: "ولا سيما مع حدوث احتكاك بيننا ونحن ضمن وضعين مختلفين في السباق، لأنني كنت أحافظ على الإطارات بشكل أكبر بكثير وكانت لدي وتيرة جيدة في النهاية، لذلك من المؤسف أننا خسرنا ذلك الفارق لصالح بيريز ولم نتمكن من تجاوزه".
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