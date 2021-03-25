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لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

قال شارل لوكلير سائق فيراري أنّه تعلّم "أن يختار معاركه بشكلٍ أفضل" في 2021 بعد تعرّضه لعدّة حوادث في اللفّات الأولى من سباقات 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

لوكلير: سأختار معاركي بشكلٍ أفضل لتفادي حوادث اللفّات الأولى

اصطدم لوكلير بزميله سيباستيان فيتيل العام الماضي في انطلاقة سباق جائزة ستيريا الكبرى، قبل أن يصطدم بسيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت في اللفّة الأولى من جائزة الصخير الكبرى وينسحب على الفوري في كلتيهما.

وقال أصيل موناكو في نهاية الموسم أنّه حاول عمدًا تقديم انطلاقات عدائيّة للسباقات من أجل تعويض ضعف حزمة فيراري في 2020.

وعندما سُئل إن كان ينوي تكرار ذات المقاربة لتعزيز فرص فيراري في سباقات 2021 عشيّة انطلاق جائزة البحرين الكبرى، قال لوكلير: "لننتظر ونرى أين موقعنا، كوني أعتقد بأنّ هناك علامات إيجابيّة من التجارب".

وأضاف: "سنرى الترتيب بدءًا من يوم السبت. لكنّني أعتقد بأنّني سأختار معاركي بشكلٍ أفضل على الأرجح".

وأكمل: "لو أخذنا مثال جائزة الصخير الكبرى العام الماضي، فقد كنت أنافس سيارة ريد بُل، ولم يكن من الممكن أن أبقيها خلفي لبقيّة السباق".

وأردف: "لذا كان ذلك غبيًا، أعني أن أتعرّض لحادث حيال مركزٍ لم يكن من الممكن لي الحفاظ عليه في جميع الأحوال".

ثمّ تابع: "لكنّ تلك العدائيّة ساعدتنا على تحقيق نتائج أفضل في عدّة مناسبات أخرى. لذا سأختار معاركي على نحوٍ أفضل، لكن لو كان عليّ التحلّي بالعدائيّة في مرحلة ما لتحقيق نتيجة أفضل فسأفعل ذلك".

وأشار لوكلير مجدّدًا إلى أنّ حوادث 2020 جاءت نتيجة الأوقات العصيبة التي مرّ بها الفريق، قائلًا أنّه كان "متحفّزًا للغاية لتقديم شيء مميّز، لكنّ ذلك الحافز تُرجم إلى حوادث على المسار وهو ما لم يكن رائعًا".

كما قال أنّه راجع وفكّر في تلك الحوادث بشكلٍ مكثّف "مثلما فعل دائمًا مع أخطائه في السابق".

وقال حيال ذلك: "أحاول دائمًا فهم سبب ارتكابي لتلك الأخطاء من أجل محاولة عدم تكرارها. لذا سأحافظ على حافزي وأحاول تحقيق نتائج رائعة".

وأكمل: "سنرى موقعنا بالضبط وسأعمل على ملاءمة عدائيّة على المسار، لكنّني سأحاول عدم تكرار ذلك النوع من الأخطاء".

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