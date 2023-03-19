لوكلير: ريد بُل ما زالت "في كوكب آخر"

بالرغم من أن لوكلير سيتلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق السباق في جدة، لكنه ضغط خلال التصفيات لمحاولة تسجيل أفضل توقيت ممكن.

حيث سجل ثاني أسرع الأزمنة خلف بيريز، لكن أصيل موناكو لا يبدو متفائلاً حيث سينطلق من المركز 12.

حيث قال بعد التصفيات: "مسرور؟ نعم ولا. من جهة، أعتقد أنها كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية لناحية الوتيرة".

وأكمل: "لكنني مسرور من لفتي، أعتقد أنني قدمت كل ما بوسعي. لقد كانت على الحدود القصوى حقاً".

وأردف: "بالمقابل، ريد بُل في كوكب آخر. نحن نعاني بعض الشيء. لذا، نحتاج لمواصلة الضغط. لكن هذا ما نقوم به كفريق".

واسترسل: "لن يكون السباق سهلاً. لدي عقوبة عشرة مراكز. لذا سنبدأ متأخرين بعض الشيء. سنركز على السباق على أمل العودة للمقدمة بأسرع ما يمكن".

ولا يرى لوكلير أن طريق فيراري سهل، فقال: "وتيرة السباق تبدو جيدة. لكن المقارنة صعبة، لأن الجميع في التجارب الحرة الثانية كانوا على برامج عمل مختلفة".

وتابع: "يبدو أننا تحسنا بعض الشيء، لكن المهمة لن تكون يسيرة، لأن الجميع متقاربون في وتيرة السباق".

من جهته، يرى سيرجيو بيريز أن مفتاح النجاح في التصفيات كان في تقديم لفة نظيفة قدر الإمكان.

فقال: "تشعر أن السيارة تعود للحياة في هذا المكان، وتقديم الأداء الأقصى في اللفة هام للغاية".

يشار إلى أن ماكس فيرستابن واجه مشاكل في سيارته خلال القسم الثاني للتصفيات بعد الصعود على الحفف الجانبية بشكل عدائي ولم يتأهل للقسم الأول من التصفيات.