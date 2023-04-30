لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو
قال شارل لوكلير سائق فيراري أن ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد أن اضطر حامل قطب الانطلاق الأول للتراجع خلف ثنائي العلامة النمساوية التي حققت ثنائية المركزين الأول والثاني مع سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن مع نهاية سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.
سجل لوكلير الزمن الأسرع في التصفيات القصيرة وتصفيات السباق الرئيسي، كما أنه قدم انطلاقة جيدة حافظ فيها على مركزه أمام خصمه فيرستابن.
لكن سائق فيراري سرعان ما تراجع خلف سيارة ريد بُل بعد تطبيق نظام الحد من الجر "دي آر أس" في بداية اللفة الثالثة.
واكتفى لوكلير بالمركز الثالث وهي منصة التتويج الأولى له هذا الموسم خلف بيريز الفائز بالسباق وزميله فيرستابن.
وكان سائقا ريد بُل يتنافسان فيما بينهما طوال السباق، ليتراجع أصيل موناكو خلفهما بمقدار 21.217 ثانية مع عبور العلم المرقط، لكن بفارق 0.8 ثانية فقط أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.
وهذا ما دفع لوكلير للتصريح بأن ريد بُل "في عالم آخر" مقارنة مع فيراري في وتيرة السباق.
فقال: "ريد بُل في عالم آخر خلال السباق. على مدار 51 لفة، كانت مجاراتهم مستحيلة. لديهم وتيرة قوية للغاية مقارنة بنا".
وأكمل: "أعتقد أنهم وجدوا أمراً ما لم نجده بعد. وهذا ما علينا تركيز جهودنا عليه، الجميع يعمل بجد لمحاولة فهم ما يمكننا القيام به خلال السباقات لتحسين الأداء".
وحين سُئِل إن كان الفارق خلف ريد بُل قد تقلص، أجاب سائق فيراري: "بصراحة، الشعور أفضل خلف المقود. لكن حين أرى الفارق، مثل هذا الفارق يعني أنك ربما لا تضغط مئة بالمئة".
وأردف: "لا نعلم حقاً كم نحتاج لإغلاق الفارق. كما أن أستون مارتن كانت سريعة للغاية اليوم. أمامنا الكثير من العمل".
وتعقيباً على المنافسة مع ألونسو، قال لوكلير: "كنت أعلم ما يخطط له منذ البداية، لأنه دائماً ما يفعل ذلك، يحاول الحفاظ على الإطارات في البداية ومن ثم يضغط في النهاية".
واختتم: "لذا حاولت تقليده. في النهاية كانت المنافسة متقاربة، لكن ذلك لم يكن يكفي فرناندو اليوم!".
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