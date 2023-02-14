لوكلير: فيراري ركّزت على حلّ نقاط ضعف توازن السيارة لموسم 2023

تمّ الكشف عن سيارة فيراري الجديدة اليوم الثلاثاء ضمن حدثٍ علني على حلبة فيورانو شمل لفّات استعراضيّة للسيارة الجديدة.

وبالرغم من اقتصار لوكلير على لفّتين فقط وثلاثٍ لزميله كارلوس ساينز الإبن على إطارات بيريللي الاستعراضيّة فإنّهما كانا قادرين على توفير انطباعٍ أولي لمهندسي الفريق قبيل يوم التصوير الترويجي بمسافة 100 كلم غدًا الأربعاء قبل التوجّه إلى التجارب الشتويّة في البحرين الأسبوع المقبل.

وقال لوكلير بعد لفّتيه: "كان شعورًا جيّدًا، تبدو مختلفة قليلًا (عن سيارة العام الماضي)".

وأكمل: "لكن لأكون صادقًا فمن الصعب الشعور بالفوارق الآن لأنّنا اقتصرنا على لفّتين ولم نضغط كثيرًا".

وأردف: "حاولت الضغط قليلًا، لكن من الواضح أنّ الإطارات استعراضيّة ومن الصعب الحصول على شعور مناسب".

ثمّ تابع: "لكن بناءً على العمل الذي قمنا به قبل حدث الإطلاق، فأعتقد بأنّنا نسير في الوجهة الصحيحة. عملنا على الكثير من نقاط ضعف سيارة 2022. كانت هناك الكثير من العلامات الإيجابيّة في المحاكاة".

وواصل حديثه بالقول: "لكن علينا الانتظار حتّى تجارب البحرين للضغط على السيارة للفّات متتالية لرؤية إن كان ذلك التقدّم موجودًا على أرض الواقع".

وعندما سُئل عن نقاط الضعف التي واجهها في سيارة 2022، قال لوكلير أنّ العمل انصبّ بالأساس على تحسين التوازن على السيارة الجديدة.

وقال: "لنقل أنّ توازن سيارة العام الماضي كان مفتوحًا جدًا بين المنعطفات البطيئة والأخرى عالية السرعة".

وأضاف: "لن أدخل في الكثير من التفاصيل، لكنّنا عملنا على محاولة تحسين التوازن وتقريبه أكثر بين مختلف أنواع المنعطفات. يبدو ذلك جيّدًا جدًا على جهاز المحاكاة. كما أنّ هناك بعض التحديثات للسباق، لكن سننتظر حتّى نرى تأثيرها في البحرين".