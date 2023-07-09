لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي

سُمع السائقان يتكلمان مع الفريق عبر اللاسلكي خلال القسم الأول للتصفيات حين كانا يحاولان الاحتفاظ بالمركز على المسار أثناء تواجدهما بالمركزين الثالث والرابع على التوالي.

حيث قال لوكلير "عمل جيد كارلوس، تجاوز جيد في المنعطف الأخير.." بعد أن تجاوزه ساينز من أجل اكتساب مركز على المسار، رغم أن أصيل موناكو كان يمتلك الأولوية في تلك الحصة.

ومن ثم قال ساينز "ما تطلبونه مني أمر غير عادل نوعاً ما. التضحية بحرارة إطاراتي. لكن على أية حال. كذلك، أنا في المركز الرابع وهو في الثالث، موقعي معرض للخطورة أكثر منه".

وضمن معرض كلامهما بعد الحصة، اعترفا كلاهما أنهما بالغا بعض الشيء، حيث ألقى لوكلير اللوم على الأدرينالين بينما أوضح ساينز أنه كان "تحت ضغط كبير وتوتر مرتفع حينها" وأنه كان يخاطر بعدم إمكانية تسجيل لفة سريعة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ما يعتقده أنه سبب مبادلة المركز، قال لوكلير: "في خط الصيانة، ذلك أمر كنا نتوقعه لأننا نحاول على الدوام إخراج السيارتين في الوقت نفسه فذلك أفضل في التعامل مع السيارات الأخرى".

وأكمل: "لكن على المسار، كان الأمر مختلفاً. لدينا سباق معين أمتلك فيه الأولوية لاختيار تواجدي خلفه أو أمامه، وفي سباقات أخرى يمتلك كارلوس الأولوية".

وتابع: "كانت لدي الأولوية وقررت أن أكون في المقدمة، وفي النهاية كان الوقت يضيق بسرعة وأعتقد أنه كان من الصعب علينا معرفة إن كانت السيارات الأخرى ستتجاوزنا أم لا قبل التلويح بالعلم، وكارلوس قرر التجاوز".

وأضاف: "ذلك ليس وضعاً مثالياً، سنتناقش حياله. لكن ذلك لم يؤثر على شيء لذا ليست قضية كبيرة".

واسترسل: "من الواضح أن الأدرينالين خلف المقود والضغط بأنك تخشى ألا تتمكن من تسجيل لفة، جعل رسالة اللاسلكي تلك أكثر عدائية مما ينبغي".

من جهته، أوضح ساينز بأنه "ليس من المثالي في تلك الظروف" ترك لوكلير يمرّ، لكنه أضاف بأن زميله امتلك الأولوية وهكذا ما كان يجب أن يحصل.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان غاضباً بنهاية القسم الأول: "كلا، كلا، لم أكن غاضباً، بل متوتراً، مع ضغط مرتفع في تلك اللحظة مع احتمالية عدم التأهل بسبب عدم تسجيل لفة لأننا انتظرنا كثيراً في المنعطف الأخير".

وأضاف: "حينها، كان عليّ تسجيل لفة. وإلا كنت لأخاطر بعدم قدرتي على التسجيل".

وألقى ساينز باللوم على التشتت بسبب الزحام في نهاية القسم، مضيفاً أن "اتفاقية النبلاء" قد "نُسيَت تماماً".

فقال: "المشكلة في أن السيارات خلفنا بدأت تتجاوزنا، حينها وإن كان الفارق 4 ثوانٍ بين كل سيارة، حينها لم أكن لأسجل لفة سريعة".

واختتم: "لكن اتفاقية النبلاء لم تعد موجودة، ويبدو أنها نُسيَت تماماً".