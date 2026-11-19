فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لوكلير: ردود الفعل على تداعيات جائزة المكسيك الكبرى "أُخرجت عن حجمها الحقيقي"

تصادم لوكلير وزميله في فيراري لويس هاميلتون خلال اللفة الأولى في المكسيك، ما تسبب في خسارة السائقين فرصة الفوز لصالح ماكس فيرستابن.

منشور: 19-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

يرى شارل لوكلير أن ردود الفعل على احتكاكه بزميله في فريق فيراري ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، لويس هاميلتون، خلال جائزة المكسيك الكبرى، "أُخرجت عن حجمها الحقيقي"، في مشهد يعكس ما يحدث عادة داخل أروقة فيراري.

فقد خسرت الحظيرة الإيطالية فرصة تحقيق فوز كان في متناولها على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز قبل ثلاثة أسابيع، بعدما هاجم لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول هاميلتون خلال اللفة الأولى، ما أدى إلى تجاوز السائقين لنقطة الكبح عند المنعطف الرابع.

وخرج ماكس فيرستابن سائق ريد بُل منتصرًا من السباق، بينما انتقد هاميلتون عقلية زميله التي وصفها بأنها "إما الفوز أو لا شيء"، قبل أن يُشير إلى أن لوكلير يتسابق ضده بشراسة أكبر مقارنة بما يفعله مع السائقين الآخرين.

وبالتالي، كان من الطبيعي أن تحتدم النقاشات بشأن تلك الواقعة خلال السباق التالي في البرازيل، لا سيما أن فيراري أكبر فريق في الفورمولا 1، لكن التوترات تبدو وكأنها تلاشت الآن قبل جائزة لاس فيغاس الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وقال لوكلير، الذي يقود لصالح فيراري منذ عام 2019، أي قبل انضمام هاميلتون بستة أعوام: "لقد أُخرج كل شيء عن حجمه الحقيقي".

وأضاف: "لقد اعتدت على ذلك إلى حد ما الآن، بعدما أمضيت سنوات طويلة في القيادة لصالح فيراري. لكن الأمور كثيرًا ما تُضخّم وتُخرج عن حجمها الحقيقي. ليس الهدف أن نتفق دائمًا، وهذا لن يحدث أبدًا. يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة، وهذا ما حدث على سبيل المثال في المكسيك".

وأكمل: "لكن مجرد التحدث معًا كان كافيًا لتخفيف كل التوترات، وكنا على وفاق تام بعد ذلك. لم يكن الأمر يتطلب أن نتحدث لمدة ساعة، رغم أن النقاش انتهى بالفعل إلى ساعة، وذلك لأننا كنا نستمتع بوقتنا وبدأنا نتحدث أيضًا عن الكثير من الأمور الأخرى، في محاولة لدفع الفريق إلى الأمام ومساعدته على التطور".

ثمّ تابع: "أما النقاش المتعلق بالتوترات فلم يستغرق سوى خمس أو عشر دقائق تقريبًا، وبعدها زالت الأجواء المشحونة وانتهى الأمر".

وردد هاميلتون التصريحات ذاتها، مؤكدًا أنه "لا يشعر بأن ذلك سيكون مشكلة في المستقبل"، مضيفًا: "ليست لدي أي مخاوف أو هواجس بشأن التسابق ضده"، وذلك بعدما عقد السائقان اجتماعًا مع مدير الفريق فريد فاسور في ساو باولو.

وكشف لوكلير: "كان فريد حاضرًا بالتأكيد، إذ شارك في الاجتماع وهو من نظّمه. لذلك كنا نحن الثلاثة معًا، ونعم، سار النقاش بشكل جيد للغاية. لكن كما قلنا، لم يكن الأمر يتطلب سوى التحدث لبعضنا البعض".

وأردف: "وبعد بضع جمل فقط، اختفى التوتر الذي كان سائدًا، وعاد كل شيء إلى طبيعته. ثم ركزنا معًا على العمل من أجل تحقيق المركز الثاني في بطولة الصانعين. يُعد المركز الثاني في بطولة الصانعين مهمًا. ومن الصحيح أيضًا أن لدينا فارقًا كبيرًا نسبيًا مع الفريق الذي يلاحقنا، لكن ذلك لا يعني أنه ينبغي لنا التقليل من أهمية الأمر".

وأكمل: "لا يزال يتعين علينا العمل كفريق. لكن ما يهمني حقًا الآن هو محاولة تحقيق الفوز قبل نهاية الموسم والفوز بأحد السباقات".

وتتبقى الآن ثلاث جوائز كبرى في موسم 2026، فيما يمتلك كل من لوكلير وهاميلتون انتصارًا واحدًا فقط خلال العام، بينما تتقدم فيراري بفارق 95 نقطة على ريد بُل صاحبة المركز الثالث.

وشهد الفريق النمساوي انتعاشة قوية في المراحل الأخيرة من الموسم، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى التحديثات التي قدمها في باكو، إذ حقق فيرستابن ثلاثة انتصارات منذ ذلك الحين. لكن تقليص ريد بُل للفارق لا يجعل لوكلير يشعر بالندم على ما حدث في المكسيك.

وقال السائق الفائز بتسعة سباقات: "سأواصل الضغط بأقصى ما أستطيع من أجل تقديم أفضل نتيجة ممكنة للفريق. فبصفتي سائقًا، لا أريد سوى تحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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