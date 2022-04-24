لوكلير "دفع ثمن طمعه المفرط" في سباق إيمولا

كان لوكلير في طريقه لتحقيق مركزٍ ثالث مريحٍ بعد سيطرة ريد بُل عبر سائقَيها ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز على أرض فيراري كمدافعٍ وحيدٍ عن ألوانها بعد انسحاب كارلوس ساينز الإبن منذ اللفّة الأولى.

لكنّ لوكلير انزلق خلال اللفّة الـ 53 وألحق ضررًا بجناحه الأماميّ لاحتكاكه بالحاجز الجانبي.

واضطرّ أصيل موناكو لإجراء وقفة صيانة إضافيّة تسبّبت في تراجعه إلى المركز التاسع، بالرغم من أنّه تمكّن من التقدّم في النهاية إلى المركز السادس.

وتحسّر لوكلير على ذلك الخطأ المكلف، قائلًا أنّه دفع ثمن "طمعه المفرط".

وقال في هذا الصدد: "هذا مؤسفٌ للغاية. مهما كان الذي حدث قبل الانزلاق فإنّ هذه تفاصيل، وهذا جزء من التسابق، لكنّني أعتقد بأنّ ذلك الانزلاق لم يكن من المفترض أن يحدث اليوم".

وأردف: "كان المركز الثالث أفضل ما يُمكنني فعله، لم نتمتّع بوتيرة أكبر. وكنت طامعًا كثيرًا، ودفعت ثمن ذلك وخسرت سبع نقاط بالمقارنة مع المركز الثالث، ذلك مؤسف".

وأكمل: "تلك سبع نقاطٍ ستكون ثمينة في نهاية البطولة بالتأكيد. ولا يجب أن يحدث هذا مجدّدًا".

وفي حين أنّ لوكلير لا يزال يتصدّر البطولة بفارق 27 نقطة أمام فيرشتابن، إلّا أنّه يعني أنّ النقاط التي خسرها قد تكون مكلفة للغاية في ظلّ تحسّن أداء ريد بُل اللافت، والذي يبدو أنّه جاء على إثر الخطوة التي حقّقها الفريق على صعيد جعل سيارة "آر.بي18" أخفّ وزنًا.

وقال حيال ذلك: "تمتّعنا باليد العليا في البحرين وأستراليا، وتمتّعوا باليد العليا في جدّة وهنا. لذا أجل المنافسة متقاربة للغاية. وأعتقد بأنّ ذلك سيستمرّ لما تبقّى من الموسم".

وأكمل: "لهذا السبب فإنّ كلّ خطأ صغير، أعني أنّه كان خطأً كبيرًا في هذه الحالة، لكنّ العواقب قد تكون أكبر بكثير. هذه مجرّد سبع نقاطٍ اليوم، لكنّها قد تُكلّف الكثير في المرّة المقبلة، لذا أحتاج لأن أكون حذرًا".

وأردف: "سيكون الوقت وحده كفيلًا بإخبارنا بقدر الخطوة التي حقّقتها ريد بُل. بالتأكيد بدوا أكثر تنافسيّة بالمقارنة مع السباقات الثلاثة الأولى، أو كانوا بمستوى مماثلٍ لما كانوا عليه في جدّة".

وعلى إثر ثنائيّة ريد بُل وسباق فيراري الكارثي، تقلّصت أفضليّة فيراري إلى 11 نقطة في بطولة الصانعين بالتوجّه إلى ميامي.