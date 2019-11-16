لوكلير: خطئي كلفني خسارة 0.3 ثانية خلال التجارب التأهيلية

سجّل لوكلير المركز الرابع على شبكة الانطلاق بفارق عُشرَين من الثانية عن فيرشتابن الذي حصد "البول بوزيشن" الثاني له في مسيرته، بيد أنه سيتراجع 10 مراكز بسبب تغييره لمحرك سيارته قبيل انطلاق هذه الجولة.

ويرى لوكلير بأنّ الخطأ الذي اقترفه حرمه فرصة المنافسة على المركز الأوّل إذ قال "لا أعتقد بأنّ قطب الانطلاق الأوّل كان بعيد المنال اليوم. ولكني أشعر بخيبة أمل جرّاء الخطأ الذي اقترفته وأدّى إلى خسارتي لثلاثة أعشار من الثانية".

وأضاف "لم أؤدي المهمة المطلوبة داخل السيارة لذلك عليّ الاعتذار من الفريق. ولكن في جميع الأحوال كان الوضع سيكون صعبًا بسبب العقوبة وتراجعي على شبكة الانطلاق".

واختتم "سأكون في وضع الهجوم الكامل في الغد. أنا أستمتع بالمنافسة من الصفوف الخلفية إذ سأحاول التأكّد من قيامي بعملٍ جيد للفريق".