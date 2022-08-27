لوكلير: خطأ الإطارات في تصفيات سبا "لم يكن مسألة كبيرة"
قلل شارل لوكلير من حجم الخطأ الذي ارتكبه فريقه فيراري في تصفيات سبا عبر وضع المجموعة الخاطئة من الإطارات لمحاولته في القسم الثالث، واصفًا ما حدث بأنه "ليس مسألة كبيرة".
خلال محاولته الأولى في القسم الأخير من تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى، وضعت فيراري بالخطأ مجموعة جديدة من إطارات سوفت على سيارة لوكلير.
وكان الفريق يخطط لإخراجه على إطارات سوفت مستعملة قبل منحه المجموعة الجديدة لمحاولته الأخيرة في التصفيات.
وسأل لوكلير الفريق عن قراره بوضع هذه الإطارات عبر اللاسلكي، ليرد الفريق عليه ويقول: "آسفون، كان ذلك خطأ".
وأكمل المونغاسكي الحصة رابعًا بفارق 8 أعشار من الثانية خلف ماكس فيرشتاين المتصدر.
وتعقيبًا على ذلك عقب التصفيات قال لوكلير: "أعتقد بأنه كان هنالك خطأ في التواصل، لم تكن مسألة كبيرة".
وأضاف: "لكنني ذكرت الأمر بالطبع عبر اللاسلكي لأنني تفاجأت. لكن ما حدث لا يغير أي شيء على أية حال لبقية نهاية الأسبوع".
وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يشعر بأي إحباط إثر خطأ صغير آخر من فيراري في هذا الموسم، قال لوكلير: "لا".
جديرٌ بالذكر أن لوكلير سينطلق من المركز الـ 16 في السباق بعد تطبيق عقوبة تغيير وحدة طاقته، خلف فيرشتابن بمركز وحيد بعد تطبيق العقوبة على الهولندي كذلك.
في المقابل، يرى لوكلير أن ريد بُل كانت "قوية للغاية" على مدار نهاية الأسبوع، وأن وتيرتها كانت "مفاجئة" كونه توقع أن تكون فيراري أقرب أكثر في التصفيات.
فقال: "لقد وجدوا شيئًا ما نهاية هذا الأسبوع مثيرًا جدًا للدهشة. الفارق معهم كبير جدًا، لذلك آمل أن يتغير ذلك في زاندفورت".
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