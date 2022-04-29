لوكلير: خطأ إيمولا لن يتكرر مجدداً

كان أصيل موناكو يضغط بشكل كبير خلال المراحل الأخيرة من سباق إيمولا بهدف تجاوز سيرجيو بيريز سائق ريد بُل إلى المركز الثاني، لكنه صعد بشكل عدائي على الحفف الجانبية لتنزلق سيارته ويرتطم بالحائط بشكل خفيف.

هذا ما دفعه لدخول منصة الصيانة مجدداً من أجل تبديل الجانح الأمامي، وأنهى السباق سادساً.

ولطالما انتقد لوكلير أخطاءه في الماضي، حيث علّق على هذا الخطأ كذلك، مؤكداً أنه تعلم الدرس ولن يكرره.

وحين سُئِل عن هذا الخطأ بعد السباق، قال: "ربما هذا الخطأ مختلف بعض الشيء".

وأكمل: "إنه يتعلق بالمقاربة الذهنية التي كان يتوجب اتباعها في تلك المرحلة من عمر السباق".

وأردف: "لكنني لطالما كنت جيداً للغاية في الانتباه لمقاربتي الذهنية أثناء تلك اللحظة من السباق، وأعلم كيف أصححها. لذا مجدداً، إنه خطأ سأتعلم منه ولن يتكرر مجدداً".

وبالرغم من اعترافه بالخطأ، لكنه أكد أن ما جرى لا علاقة له بالمنافسة تحت الضغط.

فقال: "من الواضح أن الضغط كان مسلطاً على كاهلنا طوال الجولة وليس خلال السباق. وأعتقد أنني لم أرتكب الكثير من الأخطاء سابقاً".

وتابع: "إنه الخطأ الذي كلفني كثيراً، وسأتعلم منه. لكن من ناحيتي، لم يكن هناك أي ضغط إضافي على كاهلي".

ويعي سائق فيراري أن الوضع كان ليتعقد أكثر لو أنه خسر عدداً أكبر من النقاط لصالح منافسه الأساسي ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، الذي فاز بالسباق.

فقال: "مع هذا الخطأ، كنت محظوظاً بعض الشيء، لأنني خسرت سبع نقاط فقط مقارنة بما كنتُ لأسجله (لولا الخطأ)".

واختتم: "لكنها سبع نقاط قد تحمل قيمة كبيرة بنهاية الموسم، كل نقطة لها أهميتها ضمن معركة اللقب. لذا نعم، لن يتكرر مجدداً".