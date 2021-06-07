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لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة

كشف شارل لوكلير بأنّه خسر صدارة سباق جائزة أذربيجان الكبرى لصالح لويس هاميلتون بعد أن تفادى غصن شجرة على المسار عند المنعطف الخامس عشر.

لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة

تصدّر لوكلير اللفتين الافتتاحيتَين في باكو بعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل الثاني له على التوالي يوم السبت، لكن تمكّن هاميلتون سائق مرسيدس من تجاوزه على الخطّ المستقيم الرئيسي مع بداية اللفة الثالثة.

ونجح هاميلتون في تقليص الفارق مع لوكلير خلال المقطع الثالث السريع من الحلبة، قبل أن يُكمل التجاوز عند المنعطف الأوّل. وخسر بعدها سائق فيراري مركزه لصالح ثنائي ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز في غضون خمس لفات ليجد نفسه رابعاً عند توجهه لإجراء وقفة الصيانة.

ولكن كشف لوكلير بأنّ غصن شجرةٍ على المسار عند المنعطف الخامس عشر دفعه لاختصار المنعطف والتخفيض من سرعته فيما بعد كي يحرص على عدم حصوله على أفضلية أمام هاميلتون، الأمر الذي سمح لسيارة مرسيدس بالاقتراب منه.

وظهر فيرشتابن على البثّ التلفزيوني وهو يقوم بنفس الشيء خلال السباق.

"بدأت الأمور تسير على ما يرام في اللفات الأولى" قال لوكلير.

وأضاف: "لكن حدث أمرٌ ما ولا أعتقد أنّه تمّ عرضه على البثّ التلفزيوني. كان يوجد غصن شجرة في منتصف المنعطف الخامس عشر، وخسرت الكثير من الوقت هناك جرّاء ذلك".

وأكمل: "قمتُ باختصار المنعطف وكنت أخشى من أنّني سأحظى بأفضلية أمام هاميلتون الذي لم يختصر المنعطف. لذا خفضت من سرعتي ومن ثمّ تجاوزني".

وتابع: "منذ ذلك الحين، أصبحت الأمور صعبة، لأنّني كنت في الدوامات الهوائية خلف لويس وعانيت بعض الشيء جرّاء ذلك، وبمجرّد أن فقدتُ القدرة استخدام نظام الحدّ من الجرّ’’دي آر أس‘‘ تجاوزني ماكس".

واستدرك: "ثمّ تجد نفسك وحسب في حلقة مفرغة وكان ذلك صعباً للغاية، لأنّ جميع السيارات من حولي كانت أسرع منّي بعض الشيء".

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واختارت فيراري استدعاء لوكلير في وقتٍ مبكّر لوقفة الصيانة، ليخسر مركزه لصالح بيير غاسلي، في حين تمكّن سائق أستون مارتن سيباستيان فيتيل من تجاوزه بعد استئناف السباق إثر فترة سيارة الأمان الأولى.

وأكمل لوكلير السباق في نهاية المطاف في المركز الرابع، إذ خاض معركة محتدمة مع غاسلي على آخر مراكز منصة التتويج.

وعلى الرغم من تحقيقها قطب الانطلاق الأوّل، قلّلت فيراري من حظوظها في الحفاظ على هذه الأفضلية أمام ريد بُل ومرسيدس في السباق، الأمر الذي ترك لوكلير غير متفاجئ من خسارته المبكّرة للمراكز.

إذ قال: "عانيت بعض الشيء، ثمّ استرجعت القليل من الوتيرة، لكنّنا قرّرنا التوقف في وقت مبكّر لاستخدام الإطارات القاسية".

واختتم: "دعوني أقول بأنّه لم يحصل أيّ شيء غير متوقّع في هذه اللفات القليلة الأولى من السباق، لأنّنا توقعنا أن تكون ريد بُل ومرسيدس أقوى منّا في جميع الأحوال".

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