لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

لم يسجل أصيل موناكو سوى 6 نقاط فقط حتى الآن مع المركز السابع في جدة، وذلك بعد أن اضطر للانسحاب من سباقي البحرين وملبورن.

وتواجه فيراري تحدياً مع سيارتها، علاوة على أن الفريق يخوض تحديات تتعلق بطاقم الموظفين، حيث استقال عدد من كبار الموظفين من بينهم دايفيد سانشيز مدير قسم التصميم ولورون ميكيز المدير الرياضي.

وهذا ما أضاف المزيد من الصعوبات على كامل فريدريك فاسور مدير الفريق الحالي، لكن لوكلير لا يرى في ذلك أية علامات تُنذر بالخطر.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حسناً، لنكن صادقين، إن كنا سنتكلم عن الحلبة، فإن الأداء ليس قريباً مما أريده خلال القسم الأول للموسم. السباقات الأولى كانت كارثية".

وتابع: "لكن خضنا ثلاثة أسابيع كافية للراحة، والنظر في الأمور الصغيرة التي يمكننا تحسين حزمتنا".

وأردف: "خارج الحلبة، بالطبع هناك إعادة هيكلة للفريق وذلك واضح. جمعتنا علاقة جيدة حقاً مع لورون. لكننا جميعنا نفهم أنها فرصة مناسبة له".

واسترسل: "أنا واثق تماماً بالمستقبل مع فريدريك وما يخطط له. أنا واثق حقاً".

وأكد لوكلير أن ثقته الكاملة فيما يخطط له فاسور حيال السعي لتغيير واقع فيراري، تأتي من ثقته بالنظرة التي يمتلكها المدير الجديد للمستقبل.

فقال: "أعتقد أنه كان صريحاً فيما يريد تحقيقه والطريقة التي يريد العمل عبرها".

وأكمل: "ذلك يمنحني الثقة أكثر من أي وقت مضى ربما".

وأضاف: "أنا واثق في المستقبل القادم".

وتعليقاً على الشائعات التي ربطته بمقعد مع مرسيدس، نفى لوكلير حصول أية محادثات مع العلامة الألمانية، مجدداً ثقته الكاملة بفريقه فيراري.

فقال: "كلا، ليس بعد، ليس الآن. حالياً، أنا أركز بالكامل على المشروع الذي أعمل عليه اليوم: ألا وهو العمل مع فيراري".

وأكمل: "لدي ثقة كاملة بالمستقبل. لذا سنرى".

وأكد لوكلير أن فيراري قادرة على الخروج من الوضع الصعب الحالي، حيث تابع: "إن كان عليّ اختيار فريق قادر على ذلك (الخروج من الوضع الحالي) فإنها فيراري. أعلم ما يجري خلف كواليس فريق العمل وما نحاول تحقيقه وأنا واثق من ذلك".