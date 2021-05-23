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لوكلير خارج سباق موناكو بسبب مشكلة على محور التشغيل

لن يشارك شارل لوكلير في سباق موناكو بعد بروز مشكلة على محور التشغيل على سيارته قُبيل الانطلاقة.

لوكلير خارج سباق موناكو بسبب مشكلة على محور التشغيل

سجلّ لوكلير قطب انطلاق أول مفاجئ لصالح فيراري يوم أمس السبت، لكنّ الغموض أحاط بحالة علبة التروس على سيارته إثر حادثته في الثواني الأخيرة من الحصة.

وقد أجرت فيراري فحصًا مبدئيًا على علبة التروس والذي لم يظهر "ضررًا جديًا"، وأعلنت صباح اليوم الأحد بأنّها لن تجري تغييرًا على السيارة، وعليه سيحافظ لوكلير على مركز انطلاقه.

لكن الفريق شغّل السيارة للاستعداد للخروج إلى الشبكة الانطلاق، ليتفاجئ ببروز مشكلة تعني أن لوكلير لن يكون قادرًا على الخروج من خط الحظائر إلى شبكة الانطلاق.

وقد اتصل لورون ميكيز المدير الرياضة لفيراري بمايكل ماسي مدير السباقات لدى "فيا" ليُعلمه بأن لوكلير لن يكون قادرًا على الاصطفاف على شبكة الانطلاق.

وقد ترك ذلك فيراري تحاول العمل على تجهيز سيارة لوكلير في الوقت المحدد، فقط ليُبلغ ميكيز المراقبين بأن المونغاسكي لن يشارك في السباق.

وقد جاء في بيان مقتضب من فيراري: "شارل لن يشارك في السباق بسبب مشكلة في محور التشغيل الأيسر والذي من المستحيل إصلاحه بحلول انطلاقة السباق".

وبذلك يذهب قطب الانطلاق الأول غلى ماكس فيرشتابن لينطلق أمام فالتيري بوتاس.

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