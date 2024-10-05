لوكلير حول عقوبات الشتائم: من الصعب جداً التحكم بما تقوله على سرعة 300 كلم/سا

الشهر الماضي، وجد محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" نفسه في مركز جدَل جديد، وذلك بعد أن صرّح بضرورة خفض السائقين للغة البذيئة التي يستعملونها أثناء السباقات.

وهذا التصريح أدى لردات فعل متباينة من السائقين. حيث انتقده البعض مثل لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

بينما التزم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل - الذي تلقى عقوبة خدمة عامة بعد أن استعمل كلمة بذيئة خلال المؤتمر الصحفي - الصمت كاحتجاج على العقوبة تلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا تصفيات سنغافورة، ليجيب على الأسئلة بشكل مقتضب وقصير جداً.

وشكّك حامل اللقب لاحقاً بمستقبله في البطولة إن واصلت "فيا" السير على هذا المنوال.

بدوره، شكّك لوكلير بأولويات "فيا"، قائلاً: "أعتقد أنه يتوجب على ’فيا’ تحديد الأولويات".

وأكمل: "نحنا أشخاص بالغون، وهذه هي الرياضة الوحيدة التي يمكنك فيها سماع السائقين يتكلمون خلال السباق".

وأردف: "طلبي من ’فيا’ هو تشفير الكلمات المسيئة وعدم بثها".

وأضاف: "ذلك أمر سهل للغاية".

واختتم: "أما بالنسبة لنا، من الصعب جداً التحكم بما نقوله حين تقود على سرعة 300 كيلومتر في الساعة بين الحواجز على حلبة شوارع".