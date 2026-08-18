بعد تقديم 11 قطعة جديدة لجائزة ميامي الكبرى، كشفت فيراري عن حزمة شاملة أخرى تضمنت ثماني قطع جديدة في إسبانيا.

ولم يمر إنفاق فيراري، الذي تضمن تقديم تحديثات في كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً باستثناء سبا، من دون أن يلاحظه توتو وولف.

حيث صرّح مدير فريق مرسيدس، مشيراً إلى أن فيراري تدفع حدود سقف الميزانية، "بصراحة، نحن متفاجئون قليلاً من قدرة فيراري على جلب مثل هذه التحديثات الكبيرة إلى السيارة بشكل متكرر".

وأضاف: "في رأيي، سيصلون إلى سقف ميزانيتهم وينفد المال منهم قريباً. لأننا لا نستطيع فعل ذلك؛ ببساطة ليست لدينا الميزانية لجلب هذا العدد من القطع إلى الحلبة".

وقوبلت تصريحات وولف برد قوي من فريدريك فاسور في جائزة بريطانيا الكبرى. وردّ مدير مرسيدس لاحقاً أن فاسور كان "عاطفياً بشكل مبالغ فيه" في رده.

لكن شارل لوكلير لا يعتقد أن فيراري ستواجه صعوبات في النصف الثاني من الموسم بسبب سقف الميزانية.

وعندما سُئل عن تصريحات وولف، شدد السائق المونغاسكلي على ثقته بمدير الفريق، مقيّماً الوضع على النحو التالي: "أثق بفريدريك أكثر من أي شيء آخر في هذا الأمر".

وأضاف: "بالطبع، يدفع فريقنا عملية الإنتاج والإبداع إلى أقصى حدودها من أجل جلب التحديثات إلى الحلبة بأسرع طريقة وأكثرها كفاءة ممكنة".

وتابع: "أنا متأكد من أن فريدريك يسيطر تماماً على العملية برمتها. هل أشعر بالقلق؟ إطلاقاً؛ لأن لدي ثقة كاملة به، وأعتقد أنه يعرف تماماً ما يفعله".

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Jerry Andre / Motorsport Images

وبفضل التحديثات التي أجرتها فيراري في النصف الأول من الموسم، والتي حققت من خلالها انتصارات في برشلونة وسيلفرستون، أصبح الفريق يتأخر بفارق 72 نقطة فقط خلف مرسيدس في الترتيب العام.

وفي بطولة السائقين، لا يزال لويس هاميلتون، الذي فاز في إسبانيا، متأخراً بفارق 50 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي.

وأكد لوكلير أن خطة تطوير الفريق بقيت ضمن قيود الميزانية، وجادل بأن هذا النهج الهجومي يجب أن يستمر بعد العطلة الصيفية.

حيث قال: "نشهد معركة على البطولة أصبحت فيها التحديثات أكثر أهمية بكثير مما كانت عليه في الماضي".

وأضاف: "من الأهمية بمكان أن نبقى في القمة خلال هذه العملية وأن نواصل العمل بالعدائية نفسها التي اتبعناها حتى الآن في برنامج التطوير الخاص بنا. سننتظر ونرى نوع النتيجة التي سنحصل عليها".

كما صرح مدير الفريق فريد فاسور بأن فيراري ستحافظ على وتيرة تحديثاتها طوال موسم 2026، وستعمل على معالجة أوجه القصور في جانب وحدة الطاقة، مؤكداً أنه على الرغم من أن وقت استجابة المحرك أطول مقارنة بالهيكل، فإنهم لن يبطئوا وتيرة التطوير.