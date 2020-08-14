لوكلير: حظر ضبط المحرك في التصفيات أمر "إيجابيّ" لفيراري

أعلم الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" فرق الفورمولا واحد بخططه لوضع قيود جديدة على ضبط المحرّك للتصفيات والتي سيتمّ تطبيقها بدءاً من جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الشهر الجاري.

من المقرر أن تكبح تلك التغييرات جماح الفرق المتزودة بمحركات مرسيدس والتي عادة ما تحقق أكبر أفضلية في الأداء خلال التصفيات، كما من المرجّح أن تخفف من حدة التوتّر الذي يشهده البادوك حالياً إثر قضية نسخ ريسينغ بوينت لتصاميم من مرسيدس، إلى جانب الدخول في المراحل النهائية من مفاوضات اتفاقية كونكورد الجديدة.

وقد أشار بيتر باير السكرتير العام لدى "فيا" إلى ضبط المحرك ضمن خطاب إلى الفرق غطّى عدداً من المسائل التقنية، وذلك تحت عنوان "ضبط وحدة الطاقة - تحجيم قابلية التعديل بين التصفيات والسباق".

وقد أشار الخطاب بوضوح إلى رغبة "فيا" في أن تعتمد الفرق ضبط محرّك الاحتراق الداخلي نفسه في كل من التصفيات والسباق.

وبينما لا يحمل الخطاب نفسه طبيعة مٌلزمة قانونياً، إلّا أنّه يشير إلى أنّ توجيهاً تقنياً يوضّح القيود الجديدة سيتبع ذلك الخطاب، وسيتمّ تطبيقه بحلول جائزة بلجيكا الكبرى.

وحين سُئِل حيال التوجه الجديد من "فيا" وما يعنيه لفيراري، أشار فيتيل إلى أن الفريق لا يستعمل إعدادات مختلفة كثيراً بين السباق والتصفيات لناحية المحرك، ما يعني أن ذلك التوجه سيكون أمراً إيجابياً لفيراري.

فقال: "بصراحة، لا أعتقد أن ذلك سيؤثر علينا كثيراً، أعتقد أنه سيكون أمراً إيجابياً بالنسبة لنا. ما هي كمية التأثير الإيجابي؟ علينا الانتظار لنرى. لكن، يمكنني القول أننا لا نغير في المحرك بين التصفيات والسباق، لذا، لن يؤثر علينا هذا التوجه الجديد".

وأبدى لوكلير دعمه لهذا التوجه، حيث قال: "ذلك خيار صائب على الأغلب".

بالمقابل، أكد سيباستيان فيتيل كلام زميله لوكلير، فقال: "علينا الانتظار لنرى ما سيحصل. يعتمد ذلك على ما يمكننا تقديمه من أداء. إن عملتَ على تطوير أمر ما للمحرك، فإنك بحاجة لاختباره لعدد محدد من الأميال مع المزيد من الطاقة، المزيد من الضغط على المحرك، لذا ربما ليس ذلك التوجه بالأمر المثالي".

وأكمل: "لكن، من موقعنا الحالي، كما قال شارل، فإنه لن يؤثر علينا".

من جهة أخرى، أشار لويس هاميلتون أنّ الخطوة المنتظرة لحظر أوضاع الطاقة القصوى المستخدمة في التصفيات ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد "لن توفّر النتائج التي يرغب بها القائمون على البطولة" لناحية التأثير على أداء مرسيدس.

وقال البريطاني ضمن المؤتمر الصحفيّ لجائزة إسبانيا الكبرى الحدث الذي يسبق جولة سبا: "يعود ذلك في النهاية إلى حقيقة أنّ الشباب في فريقنا قد قاموا بعملٍ رائع على صعيد المحرّك".

وأضاف: "من الواضح أنّ هذه الخطوة جاءت لإبطائنا، لكنّني لا أعتقد بأنّهم سيحصلون على النتائج التي يريدونها، لذا لا بأس إن حدث ذلك".

كما قال هاميلتون بأنّ هذه الخطوة "ليست مفاجأة، كونهم يُحاولون إبطاء فريقه دائماً. لكنّ ذلك لا يُغيّر الكثير".

أما لانس سترول سائق ريسينغ بوينت، فيرى أن جوهر الفورمولا واحد يتمحور حول الضغط إلى الحدود القصوى، بالتالي فإن مثل هذا التوجه من "فيا" ليس مناسباً.

وهذا ما كرره جورج راسل سائق ويليامز كذلك، الذي عبر عن إحباطه من مثل هذه القوانين.

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