كيف علّق السائقون على الحادث بين فيرشتابن وهاميلتون؟ على من وضعوا اللّوم؟

بالرُغم من اختلاف الآراء حول من يقع عليه اللوم في تلك الحادثة، فقد قرر المراقبون توقيع عقوبة 10 ثوانٍ على هاميلتون، لكن البريطاني نجح في تعويض ذلك التأخّر والتقدم ليتجاوز شارل لوكلير إلى الصدارة قبل لفتين من النهاية ويحقق فوزًا قلّص به كثيرًا تأخّره خلف فيرشتابن ضمن معركة اللقب.

فيما أشعلت تلك الحادثة حربًا كلامية بين معسكري مرسيدس وريد بُل، ولكن كيف كانت آراء السائقين؟

شارل لوكلير - "من الصعب إلقاء اللوم على أيّ منهما"

"من الصعب للغاية الحكم على الحادثة من داخل السيارة، فمستوى الرؤية منخفض جدًا. لذلك من الصعب جدًا الرؤية".

"كل الأمور سارت بسرعة كبيرة، بالطبّع كان بمقدوري رؤية الكثير من الأمور تحصل أمامي، ونعم، أعتقد بأنها كانت حادثة تسابق".

"من الصعب وضع اللوم على أحدهما. كانت هنالك مساحة في الجهة الداخلية، ربما لم يكن لويس عند رأس المنعطف تمامًا، لكنه حقيقي كذلك أن ماكس كان عدائيًا للغاية على الجهة الخارجية. لذلك تحدث هذه الأمور. ما هو أكثر أهمية أن ماكس لم يتأذّ وبحالة جيدة".

فالتيري بوتاس - "كنت أشعر بأن أمرًا ما سيحصل"

"لقد رأيتهما يتنافسان خلال اللفة الأولى، مثلما حدث في الأمس. كان لديّ شعور بأنّ أمرًا ما سيحصل، لكنهما كانا يتنافسان بقوة. تلك الأمور واردة الحدوث، هكذا هو التسابق. يُمكن لذلك أن يحصل عندما تقاتل بقوة ولا ترغب الاستسلام".

"أنا سعيد بأنّ ماكس بحالة جيّدة، كونها كانت حادثة كبيرة. لكنني أشعر بأن لويس استحق تمامًا الفوز اليوم"

لاندو نوريس - "لقد أساء تقدير الأمر بعض الشيء"

"لا أعلم، إنه أمر محيّر جدًا. فكلا السائقين خاطر كثيرًا، ولويس تلقى عقوبة، وعليه فقد رأوا بأن لويس هو المخطيء".

"من الصعب للغاية الدخول من الجهة الداخلية عند ذلك المنعطف، ولا سيّما وأنه عندما تدخل بسرعة عالية كهذه من الجهة الداخلية، تكون الزاوية ضيقة للغاية".

"من السهل الوقوع في ذلك، ولويس وقع في ذلك وواجه صعوبة في الانعطاف. أعتقد بأنه أخطأ التقدير بعض الشيء. لكن هكذا هو التسابق. لا أعلم، ولا أرغب بقول المزيد".

دانيال ريكاردو - هاميلتون "أفرط في حماسته"

"النتيجة النهائية مزعجة بكل تأكيد، لكنها حادثة على سرعة عالية ولا يتطلّب الأمر الكثير حينها من أجل حصول حادثة كبيرة كهذه" قال ريكاردو.

"عندما تكونان على منعطف عالي السرعة كهذا وتكونان جنبًا إلى جنب، فكلاكما سيخسر الانسيابية، وتحديدًا لويس هنا، مع تواجد ماكس بعض الشيء ضمن هواء متّسخ".

"لكنني أعتقد بأن كلاهما أفرط في حماسته، وفي نهاية المطاف أفرط هاميلتون أكثر بالنظر إلى مستوى التماسك، وتلك هي اللحظة التي ترى فيها بأنه انحرف نحو ماكس بعض الشيء".

"لكن ذلك كان غير مقصود تمامًا، لكنها طبيعة الانسيابية على هذه السيارات. إذ يتعين عليك فقط السماح بمساحة أكبر بعض الشيء. وأنا بالتأكيد لن أجلس هنا وأحكم على الأمر وأقول بأنه كان عليه فعل هذا أو ذاك، فإنهما يتنافسان بقوة طوال العام".

كارلوس ساينز - "من الصعب للغاية الحكم على الأمر"

"شاهدت الحادثة بالطبع، وبصراحة خالجتني مشاعر مختلطة مع ما حصل. في البداية، أتمنى التعافي السريع لماكس، كون الحادثة كانت كبيرة للغاية".

"أمّا الحادثة نفسها فأعتقد بأنه من الصعب للغاية الحكم عليها. كلاهما فقط من يعلم ما كانا ليقوما به على نحوٍ مختلف من أجل تفادي ذلك. كانت منافسة قريبة للغاية، وهما ينافسان على أمور كبيرة، وأفضل عدم الحكم كثيرًا على ذلك".

فرناندو ألونسو - "لم يكن بوسع هاميلتون الاختفاء هكذا من مكانه"

"من الصعب الحكم بشكل كامل على تلك الحادثة من الخارج. فقد بدت الأمور قريبة جدًا. أعتقد بأنّ لويس كان لديه أكثر من نصف مسافة السيارة بجوار ماكس".

"لذا فإنه لم يكن بوسع لويس التنحّي عن ذلك الخط الداخلي، فليس الأمر وكأنك ستختفي فجأة. لقد كانت لحظة مؤسفة في السباق، لكن لم يكن هنالك أمر متعمّد أو شيء خاطئ قام به أحدهما في رأيي. لقد كانت فقط لحظة غير موفقة".