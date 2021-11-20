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لوكلير "حائرٌ للغاية" حيال معاناته في تصفيات قطر

شعر شارل لوكلير بأنّه "حائرٌ للغاية" بعد معاناته في تصفيات جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد وخروجه من القسم الثاني مكتفيًا بالمركز الـ 13، حيث يعتقد بأنّ "شيئًا ضخمًا" سار على نحوٍ خاطئ خلال الحصّة.

لوكلير "حائرٌ للغاية" حيال معاناته في تصفيات قطر

خرج لوكلير من القسم الثاني من التصفيات على حلبة لوسيل الدوليّة مساء اليوم السبت، وذلك بعد أن كان أبطأ بتسعة أعشارٍ من الثانية من زمن لويس هاميلتون وبأكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن زميله في فيراري كارلوس ساينز الإبن.

وكان لوكلير في آخر الترتيب بعد الطلعة الأولى في القسم الثاني، لكنّه قال لفريقه فيراري عبر اللاسلكي بأنّه "ليست لديه" فكرة أين يضيع كلّ الوقت كونه شعر بأنّ السيارة كانت على الحدود القصوى.

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وبحديثه إلى وسائل الإعلام المكتوبة في قطر بعد التصفيات، اعترف لوكلير بأنّه "ليست لديه فكرة" عمّا حدث في التصفيات كونه عانى للتمتّع بالتماسك.

وقال في هذا الصدد: "عادة ما أكون جيّدًا على صعيد فهم ما يسير على نحوٍ خاطئ، خاصة في لفّة التصفيات، وتلك من بين نقاط قوّتي".

وأضاف: "لكنّ هذه التصفيات كانت غريبة للغاية. لم أتمتّع بأيّ تماسك على جميع مجموعات الإطارات الأربعة. ليس الأمر كما لو أنّني واجهت مشاكل في التوازن أو أيّ شيء من ذاك القبيل. عانيت على جميع الإطارات فحسب".

وأكمل: "لذا نحتاج لإلقاء نظرة حول إن كان هناك شيء غريب أم لا. إن لم يكن هناك أيّ خطب، فحينها سأكون سعيدًا للغاية بفهم ما أخطأت في فعله. سنرى".

وقال لوكلير أنّه لم يشعر بمواجهته لأيّ مشاكل خلال التجارب الحرّة الأخيرة اليوم السبت، لكنّه كان "يخسر بين خمسة وستّة أعشارٍ من الثانية" في المقطع الأوّل خلال التصفيات.

وقال في هذا الصدد: "ليست لديّ فكرة عن سبب ذلك. شعرت بأنّ الإطارات على الحدود القصوى. لا أعلم إن لم أضع السيارة والإطارات في مجال العمل المثالي قبل اللفّة. ليست لديّ فكرة الآن، لكنّنا نحتاج للتوصّل إلى شرحٍ لما حدث".

كما قال أصيل موناكو أنّ لفّته الأسرع في القسم الثاني بدت نظيفة، وهو ما يجعله يتساءل إن كان هناك شيء ما سار على نحوٍ خاطئ خلال الحصّة يشرح سبب افتقاره للوتيرة.

وقال حيال ذلك: "كنت حائرًا للغاية عندما سمعت بأنّ الفارق ثانية. أعتقد بأنّني متأكّدٌ من أنّ شيئًا ما سار على نحوٍ خاطئ في التصفيات، من الواضح أنّني كنت متأخّرًا بثانية في اللفّة الأولى من القسم الثاني، هناك شيء ضخمٌ وراء ذلك، لأنّه لا يُمكنني شرح كلّ ذلك الفارق".

وعندما سُئل عن توقّعاته للسباق بالنظر إلى صعوبة السير خلف سيارات أخرى في قطر، أجاب لوكلير: "أعتقد بأنّ كلّ شيء ممكن. سنحصل على حريّة اختيار الإطارات، لذا آمل أن نستغلّ ذلك".

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