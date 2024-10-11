لوكلير: "جميع الفرق باستثناء مكلارين تعاني من عدم ثبات الأداء"
يرى شارل لوكلير أن جميع الفرق باستثناء مكلارين تعاني مع عدم الثبات في الأداء، حالياً خلال موسم 2024 الجاري للفورمولا 1.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
رغم أن فيراري بدأت موسم 2024 كمنافس رئيسي لفريق ريد بُل، إلا أن شارل لوكلير وكارلوس ساينز أشارا إلى مشاكل مع السيارة على السرعات العالية بعد تحديث جائزة إسبانيا الكبرى.
حيث قامت فيراري بجلب أرضية وهيكل جديدين في مونزا، لكنها اضطرت للتراجع عن التحديثات بعد مواجهة مشاكل في التوافق بين نفق الرياح والسيارة.
لكن وفقاً لأصيل موناكو، فإن فيراري ليست الفريق الوحيد الذي يعاني من مشاكل عدم التوافق.
فقد واجهت ريد بُل مشاكل مع تحديثات جائزة المجر الكبرى، التي تضمنت أرضية جديدة، بينما عادت مرسيدس للمنافسة على الانتصارات بعد تحديث موناكو، لكنها فقدت هذا الزخم مباشرة بعد العطلة الصيفية.
من ناحية أخرى، لم تقم مكلارين بأية تغييرات كبيرة على أرضية سيارتها منذ ميامي، وبدلاً من ذلك اختارت البحث عن الأداء من أجزاء أخرى من السيارة.
حيث قال لوكلير لموقع "The Race": "هذه السيارات ليست مثل الجيل السابق. حتى أصغر التفاصيل يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المسار".
وأكمل: "لذا عندما يكسب فريق زخماً، لا يعني ذلك أنهم اكتشفوا شيئاً وسوف يتحسنون باستمرار".
وأضاف: "شهدت جميع الفرق تقلبات مؤخراً، باستثناء مكلارين".
واختتم: "أحياناً ترى مرسيدس تقدم أداءً جيداً ثم تعاني، ونحن نمر بنفس المشكلة، حتى ريد بُل التي كانت قوية لفترة طويلة تواجه صعوبات".
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