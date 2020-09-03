لوكلير "جاهزٌ للانتظار عدّة أعوام" قبل تحسّن فيراري في الفورمولا واحد

عانت فيراري في موسم 2020 حتّى الآن على إثر "التسوية" السريّة بخصوص محرّكها مع "فيا"، حيث كانت سيارتها الجديدة "اس.اف1000" ضعيفة على صعيد الطاقة وعانت من مستوى جرٍّ إضافي كذلك.

وحقّق لوكلير منصّتَي تتويج مفاجئتين في السباقات السبعة الأولى من الموسم، لكنّ فيراري لا تزال تقبع في المركز الخامس في بطولة الصانعين، وهو المركز الأسوأ لها منذ 1981 (عندما أكملت الموسم في ذلك المركز).

وقال بينوتو مؤخّرًا أنّه "إن نظر الجميع إلى دورات الانتصارات فهي تأخذ عدّة أعوام على الدوام" قبل عودة الفرق للتواجد في موقعٍ يُخوّلها الفوز بعد التراجع بعيدًا عن مقدّمة الركب.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسعه الانتظار كلّ تلك الفترة، قال لوكلير الذي يرتبط بعقدٍ مع فيراري حتّى نهاية موسم 2024: "حسنًا، ليس لديّ خيارٌ من جانب".

وأضاف: "لكن بالتأكيد سيتطلّب الأمر بعض الصبر، وأجل سأكون جاهزًا للانتظار".

وتابع: "لكن من صميم عملي كذلك محاولة جعل هذه العمليّة قصيرة قدر الإمكان، وأن نعود إلى الموقع الذي نستحقّ التواجد فيه".

وأردف: "لذا، لن تكون المسألة سهلة. ستتطلّب وقتًا، لكنّني جاهزٌ لهذا. وعملي هو بذل أقصى جهدٍ لي في جميع الأحوال وفي جميع الظروف التي نتواجد فيها".

وتتّجه معاناة فيراري للتواصل في 2021 كذلك نتيجة التدابير الناجمة عن فيروس كورونا وإجبار ذلك البطولة على تجميع السيارات الحاليّة ونقلها إلى العام المقبل من أجل خفض النفقات.

وقال لوكلير أنّه يُحاول اقتسام تركيزه بين التفكير في ما هو أفضل لقيادة فيراري في هذه المشاكل الحاليّة، والتجهيز لاستغلال أقصى ما توفّره التصاميم الجديدة في 2022.

"بالتأكيد يجول الأمران خاطري، لكنّني أعتقد بأنّ الأمر الأكثر أهميّة في الوقت الحاضر هو محاولة معرفة أسباب معاناتنا بهذا الشكل هذا العام" قال لوكلير عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن كيفيّة نظره إلى المستقبل.

وأردف: "سيُساعد ذلك في المستقبل في جميع الأحوال".

وأكمل: "لذا، سأحاول العمل بأقصى جهدٍ ممكن، مثلما يفعل الجميع في الفريق لمحاولة إيجاد حلٍ للمشاكل والحصول على قاعدة متينة للأعوام التالية".