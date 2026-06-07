سلط شارل لوكلير، الذي انتزع البول بوزيشن المؤقت خلال تصفيات جائزة موناكو الكبرى على أرضه قبل أن يصطدم بالحواجز في اللحظات الحاسمة من القسم الثالث من التصفيات ويتراجع إلى المركز الرابع، الضوء على المشاكل التي يعاني منها مع السيارة عقب نهاية الحصة.

وعند تقييمه للحادث ومشاكل التوازن في سيارة "إس.إف26"، قال لوكلير: "نتيجتي هنا ليست بسبب عامل واحد فقط، بل هي مزيج من عدة عوامل".

وأضاف: "سأكون واضحًا عندما يكون الخطأ خطئي بالكامل، لكن الوضع اليوم كان مختلفًا. أولًا، كانت عطلتا نهاية الأسبوع الأخيرتان معقدتين للغاية، خاصة بسبب المشاكل التي أواجهها مع سيارتي".

وتابع: "في الوقت الحالي هناك مشكلة محددة في السيارة أجد صعوبة كبيرة في التعامل معها. أعتقد أننا وجدنا حلًا لها، لكنني سأضطر إلى الانتظار حتى برشلونة لمعرفة ما إذا كان سينجح أم لا".

وأردف: "في الوقت الحالي، ثبات السيارة مضلل للغاية. هذا الأمر جعلني غير قادر على فهم حدود السيارة بالكامل في القسم الثالث من التصفيات، ونعم، لقد تجاوزت الحدود أثناء الضغط. أحب هذه الحلبة، فهي المفضلة لدي في روزنامة البطولة. لكن على حلبة كهذه لا يكفي أن تكون سريعًا فقط، بل تحتاج إلى الثقة والشعور بالاطمئنان تجاه السيارة".

وأكمل: "لكي نضع السيارة في المكان الذي نريده تمامًا، يجب أن نعرف كيف ستتصرف حتى نتمكن من تحقيق أفضلية. كان ذلك تحديًا كبيرًا بالنسبة لي طوال عطلة نهاية الأسبوع. عندما كنت أضغط على المكابح، لم أكن قادرًا حقًا على توقع المكان الذي سأتوقف عنده في نهاية المنعطف".

واختتم: "الأمر نفسه حدث في مونتريال، والآن سنحاول إيجاد حل في برشلونة. فيما يتعلق بالأضرار التي تعرضت لها السيارة، لم أتحدث مع الفريق بعد، لكنني لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة ستؤثر على سباق الغد".