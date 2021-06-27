تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا التالي / وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى أخبار عاجلة

لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد

قال شارل لوكلير أنّ تقدّمه من آخر الترتيب إلى المركز السابع على خطّ نهاية سباق جائزة ستيريا الكبرى كان من بين أفضل تأدياته في الفورمولا واحد.

لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد

تعيّن على سائق فيراري إجراء وقفة صيانة في نهاية اللفّة الأولى من سباق ستيريا بعد أن لحق ضررٌ بجناحه الأمامي إثر احتكاكه بالإطار الخلفيّ لسيارة بيير غاسلي بالخروج من المنعطف الأوّل.

وتراجع أصيل موناكو إلى المركز الـ 17 على المسار قبل أن يُقدّم سلسلة من التجاوزات في طريقه للحلول سابعًا مباشرة خلف زميله كارلوس ساينز الإبن.

وبشعوره بالسعادة حيال وتيرة سباقه، وذلك بعد أسبوعٍ من تأدية فيراري الكابوسيّة في فرنسا، شعر لوكلير أنّ فترة ما بعد ظهر الأحد في ريد بُل رينغ شهدت تقديمه لأداء مميّز.

اقرأ أيضاً:

وقال حيال ذلك لقناة "سكاي اف1": "لو نظرنا إلى لفّتي الأولى فمن الواضح أنّ هذا كان سباقًا مدهشًا بالنسبة لنا. كنّا سريعين للغاية، لكن من الواضح أنّ اللفّة الأولى منعتنا من تحقيق نتيجة أفضل بكثير هذا اليوم".

وأكمل: "كانت فرصة ضخمة. كانت الوتيرة مذهلة. ربّما كانت هذه إحدى أفضل تأدياتي في الفورمولا واحد هذا اليوم، ما عدا اللفّة الأولى".

وقال لوكلير أنّ الوتيرة على مدار سباق النمسا كانت مشجّعة للغاية بالنظر إلى معاناة فيراري في السباقات هذا العام. كما أنّها تزيد من الأمل حيال تكرار أداء مماثل نهاية الأسبوع المقبل على ذات الحلبة.

وقال حيال ذلك: "أتطلّع قدمًا لنهاية الأسبوع المقبل. كان اليوم مميّزًا للغاية. مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن حظيت بهكذا وتيرة سباق. من الجيّد رؤية ذلك".

وأشار لوكلير إلى أنّه غير متأكّدٍ بعد حيال من يقع عليه اللوم بالنسبة لحادثته مع غاسلي، إذ أنّ الاحتكاك الطفيف بينهما تسبّب في ثقب إطار الأخير والإطاحة به خارج السباق.

وقال لوكلير: "أحتاج لمشاهدة لقطات الفيديو من الخارج. ليس لديّ فكرة إن كان بيير قد تحرّك قليلًا إلى اليسار أو أنّني تحرّكت قليلًا إلى اليمين في ذات الوقت. أعتقد بأنّه القليل من الجانبَين. وتلامسنا في النهاية".

دانيال ريكاردو، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

دانيال ريكاردو، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

من جانبه بدا زميله ساينز سعيدًا بتقدّمه من المركز الـ 12 إلى السادس، لكنّه يعتقد بأنّه كان ليحلّ في مركزٍ أفضل لو لم يعلق لفترة طويلة خلف لويس هاميلتون لفترة طويلة قبل أن يعود لتجاوزه لإرجاع نفسه ضمن لفّته.

وقال حيال ذلك: "كان يومًا جيّدًا جدًا. تمكّنا من التمتّع بفترة أولى قويّة جدًا على إطارات "ميديوم"، وبقينا على الحلبة لفترة أطول من بقيّة سائقي الوسط وتمتّعنا بوتيرة جيّدة".

وأكمل: "كان سيناريو غريبًا جدًا، أليس كذلك؟ كنت على إطارات هارد جديدة وكان لاندو أمامي وعلمت أنّ بوسعي اللحاق به لو كنت في هواء نظيف، لكنّني علقت خلف لويس".

وأردف: "شكتت لخمس أو 10 لفّات إن كان بوسعي اتّباعه ومحاولة اللحاق بلاندو. أدركت أنّ لويس يُعاني على إطارات وكنت أسرع منه بكثير وتجاوزته".

واختتم بالقول: "لكن بحلول الوقت الذي أرعت فيه نفسي إلى لفّته، فقد كان الأوان قد فات حينها للحاق بلاندو".

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا

المقال السابق

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا

المقال التالي

وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس

وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس

22 دقيقة
2
فورمولا 1

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا

2 س
3
فورمولا 1

لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد

1 س
4
فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بسباق النمسا بعد سيطرته "من البداية وحتى النهاية"

3 س
5
فورمولا 1

وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس

8 س
أحدث الأخبار
وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس
فورمولا 1

وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس

22د
لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد
فورمولا 1

لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد

1 س
هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا
فورمولا 1

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا

2 س
فيرشتابن يفوز بسباق النمسا بعد سيطرته "من البداية وحتى النهاية"
فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بسباق النمسا بعد سيطرته "من البداية وحتى النهاية"

3 س
بعد انسحابه من سباق ستيريا: راسل يأسف لحظه العاثر "المعتاد" في ملاحقة أولى نقاطه
فورمولا 1

بعد انسحابه من سباق ستيريا: راسل يأسف لحظه العاثر "المعتاد" في ملاحقة أولى نقاطه

3 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا

لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد

فيرشتابن يفوز بسباق النمسا بعد سيطرته "من البداية وحتى النهاية"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بسباق النمسا بعد سيطرته "من البداية وحتى النهاية"

وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف مستاء من ردّ فعل منافسيه وكأنها "نهاية العالم" إثر انزلاق بوتاس

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف "متفاجئ" من احتجاج ريد بُل على تساؤلاته حول المحرّك

هاميلتون: تجاوز السيارات في التصفيات "عاد بنتائج عكسيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: تجاوز السيارات في التصفيات "عاد بنتائج عكسيّة"

فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق هاس لم يعلم بمشكلة مقعد شوماخر إلا من والدته

أحدث الأخبار

وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: المعركة على اللقب "لم تنتهِ" بالرغم من نهاية تطوير سيارة مرسيدس

لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: تقدّمي في سباق ستيريا "من بين أفضل تأدياتي" في الفورمولا واحد

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: كان من "المستحيل" مجاراة فيرشتابن ضمن السباق "الوحيد" في النمسا

فيرشتابن يفوز بسباق النمسا بعد سيطرته "من البداية وحتى النهاية"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يفوز بسباق النمسا بعد سيطرته "من البداية وحتى النهاية"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.