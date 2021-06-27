تعيّن على سائق فيراري إجراء وقفة صيانة في نهاية اللفّة الأولى من سباق ستيريا بعد أن لحق ضررٌ بجناحه الأمامي إثر احتكاكه بالإطار الخلفيّ لسيارة بيير غاسلي بالخروج من المنعطف الأوّل.

وتراجع أصيل موناكو إلى المركز الـ 17 على المسار قبل أن يُقدّم سلسلة من التجاوزات في طريقه للحلول سابعًا مباشرة خلف زميله كارلوس ساينز الإبن.

وبشعوره بالسعادة حيال وتيرة سباقه، وذلك بعد أسبوعٍ من تأدية فيراري الكابوسيّة في فرنسا، شعر لوكلير أنّ فترة ما بعد ظهر الأحد في ريد بُل رينغ شهدت تقديمه لأداء مميّز.

وقال حيال ذلك لقناة "سكاي اف1": "لو نظرنا إلى لفّتي الأولى فمن الواضح أنّ هذا كان سباقًا مدهشًا بالنسبة لنا. كنّا سريعين للغاية، لكن من الواضح أنّ اللفّة الأولى منعتنا من تحقيق نتيجة أفضل بكثير هذا اليوم".

وأكمل: "كانت فرصة ضخمة. كانت الوتيرة مذهلة. ربّما كانت هذه إحدى أفضل تأدياتي في الفورمولا واحد هذا اليوم، ما عدا اللفّة الأولى".

وقال لوكلير أنّ الوتيرة على مدار سباق النمسا كانت مشجّعة للغاية بالنظر إلى معاناة فيراري في السباقات هذا العام. كما أنّها تزيد من الأمل حيال تكرار أداء مماثل نهاية الأسبوع المقبل على ذات الحلبة.

وقال حيال ذلك: "أتطلّع قدمًا لنهاية الأسبوع المقبل. كان اليوم مميّزًا للغاية. مرّ وقتٌ طويلٌ منذ أن حظيت بهكذا وتيرة سباق. من الجيّد رؤية ذلك".

وأشار لوكلير إلى أنّه غير متأكّدٍ بعد حيال من يقع عليه اللوم بالنسبة لحادثته مع غاسلي، إذ أنّ الاحتكاك الطفيف بينهما تسبّب في ثقب إطار الأخير والإطاحة به خارج السباق.

وقال لوكلير: "أحتاج لمشاهدة لقطات الفيديو من الخارج. ليس لديّ فكرة إن كان بيير قد تحرّك قليلًا إلى اليسار أو أنّني تحرّكت قليلًا إلى اليمين في ذات الوقت. أعتقد بأنّه القليل من الجانبَين. وتلامسنا في النهاية".

دانيال ريكاردو، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

من جانبه بدا زميله ساينز سعيدًا بتقدّمه من المركز الـ 12 إلى السادس، لكنّه يعتقد بأنّه كان ليحلّ في مركزٍ أفضل لو لم يعلق لفترة طويلة خلف لويس هاميلتون لفترة طويلة قبل أن يعود لتجاوزه لإرجاع نفسه ضمن لفّته.

وقال حيال ذلك: "كان يومًا جيّدًا جدًا. تمكّنا من التمتّع بفترة أولى قويّة جدًا على إطارات "ميديوم"، وبقينا على الحلبة لفترة أطول من بقيّة سائقي الوسط وتمتّعنا بوتيرة جيّدة".

وأكمل: "كان سيناريو غريبًا جدًا، أليس كذلك؟ كنت على إطارات هارد جديدة وكان لاندو أمامي وعلمت أنّ بوسعي اللحاق به لو كنت في هواء نظيف، لكنّني علقت خلف لويس".

وأردف: "شكتت لخمس أو 10 لفّات إن كان بوسعي اتّباعه ومحاولة اللحاق بلاندو. أدركت أنّ لويس يُعاني على إطارات وكنت أسرع منه بكثير وتجاوزته".

واختتم بالقول: "لكن بحلول الوقت الذي أرعت فيه نفسي إلى لفّته، فقد كان الأوان قد فات حينها للحاق بلاندو".