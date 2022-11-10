لوكلير تقبّل فقدان الأمل في لقب 2022 فقط بعد جائزة بلجيكا الكبرى

استهل سائق فيراري الموسم على نحوٍ جيد للغاية، حيث فاز بسباقين من الثلاثة الافتتاحية ليتقدم في صدارة مبكرة للبطولة.

لكن عودة ريد بُل السريعة إلى جانب سلسلة من مشاكل الموثوقية وكذلك الأخطاء منه ومن فريقه سمحت لماكس فيرستابن بأن يبتعد بثبات في الأمام مع مُضي الموسم.

لكن وبينما بدأت آمال لوكلير بالخفوت، فقد أوضح بأنه كان ما يزال لديه الأمل لمواصلة القتال حتى تجلّت هيمنة فيرستابن الكاملة في نهاية الأسبوع في سبا.

حيث حلّق الهولندي هناك في عالمه الخاص وتقّدم ثنائية ريد بُل أمام زميله سيرجيو بيريز.

وبالحديث عن الوقت الذي تقبّل فيه أخيرًا أن اللقب لم يعد في المتناول، قال لوكلير: "كثيرون يعتقدون أن تلك اللحظة كانت في جائزة فرنسا الكبرى، لكنها بالنسبة لي كانت في سبا".

وأضاف: "ظننت خلال العطلة الصيفية أنه ما تزال لدينا الإمكانية للبقاء ضمن معركة اللقب حتى النهاية".

وتابع: "ومن ثم جاءت جائزة بلجيكا الكبرى وكانت أول نهاية أسبوع في الموسم تهيمن فيها ريد بٌل بهذا الشكل على صعيد الوتيرة. بعد هذه الجولة رأيت أنه سيكون من الصعب للغاية الحفاظ على فرصنا في البطولة".

وأكمل: "في الوقت الحالي، وبعد ما مررنا به، أعتقد بأن النقاط التي علينا تحسينها هي إدارة الإطارات، التواصل، الاستراتيجية والموثوقية، وهي المشاكل التي عانينا منها في النصف الأول من الموسم".