لوكلير تفاجأ من قوة فيراري في تصفيات جائزة فرنسا الكبرى
اعترف شارل لوكلير بأنه تفاجأ على الفور في التصفيات من مدى سرعة سيارة فيراري، وذلك بعد أن انتزع قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة فرنسا الكبرى.
بدا بأن لوكلير سيكون خلف غريمه الرئيسي ماكس فيرشتابن الذي ظهر بوتيرة قوية للغاية في التجارب الحرة الأخيرة.
لكن سيارة المونغاسكي كشّرت عن أنيابها في القسم الحاسم من التصفيات، وذلك بفضل عامل السحب الذي حصل عليه من زميله كارلوس ساينز، ليسجّل لوكلير قطب الانطلاق السابع له هذا الموسم.
"بعد القسم الأول للتصفيات كنت متفاجئًا للغاية بالوتيرة التي كانت لدينا" قال لوكلير عقب التصفيات.
وأضاف: "وكذلك في القسم الثاني، كنا أقوياء للغاية. لذلك وبطريقة ما تمكنت من قلب حظوظنا في التصفيات، لكنها كانت مفاجأة جيدة".
وبينما لم يصنع عامل السحب الذي حصل عليه من ساينز الفارق الكبير في تأمين لوكلير لقطب الانطلاق الأول، لكنه اعترف بأن الأمور كانت لتكون أصعب من دونه.
فقال: "كانت لفة رائعة. عانيت طوال نهاية الأسبوع من أجل بلوغ لفة كهذه، وتمكنت من ذلك، لكني عليّ القوب بأنني حظيت كذلك بمساعدة كارلوس، وكان ذلك عملًا جماعيًا رائعًا".
وأكمل: "من دون كارلوس كان الوضع ليكون أصعب بكثير. لذلك أشكره جدًا وآمُل أن ينضم إلينا في المنافسة على الفوز في الغد".
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