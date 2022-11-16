لوكلير تفاجأ من حركة نوريس "العدائية" في سباق البرازيل

وقعت الحادثة بين الثنائي في اللفة السريعة الأولى التي أعقبت فترة سيارة الأمان التي تسببت بها الحادثة بين كيفن ماغنوسن ودانيال ريكاردو.

وكان نوريس قد تمكن من تجاوز لوكلير - الذي كان على إطارات ميديوم - خلال الانطلاقة.

وعند إعادة الانطلاقة عقب سيارة الأمان، حاول لوكلير إعادة تجاوز نوريس من الجهة الخارجية للمنعطف السادس عندما تم تدفعه للانزلاق من قبَل سائق مكلارين.

واصطدم لوكلير بالحواجز بالقسم الأمامي من سيارته فيراري واضطرّ للعودة إلى منطقة الصيانة لوضع أنف جديد وبدء رحلة العودة من الخلف في السباق.

فيما تلقى نوريس عقوبة 5 ثوان لقاء تلك الحادثة، إلى جانب نقطتي عقوبة، وذلك قبل أن ينسحب من السباق إثر مشكلة كهربائية على السيارة.

ونجح لوكلير في النهاية بالعودة وإحراز المركز الرابع، لكنه اعترف بأنه تفاجأ من حركة نوريس الذي يرى بأنه ليس من نوع السائقين الذي يحتك بهذا الشكل.

فقال عند سؤاله إذا ما توقّع حركة كهذه من البريطاني الشاب: "بالطبع لا. أعرف لاندو بطبيعة الحال وأنه ليس من السائقين الذين يقومون بذلك، لكن ولسبب ما اليوم كان عدائيًا للغاية، وكان كذلك أيضاً بالأمس مع كارلوس".

وأضاف: "لا أفهم في الحقيقة سبب ذلك، لكن ما حدث قد حدث. في النهاية لم أكن أتوقع أن يتركني أمر، هو لم يفعل ذلك، لكن الدفاع كان عدائيًا أكثر من اللازم وقد دفع ثمن ذلك مع العقوبة في اعتقادي".

وتابع: "ظننت بأنني تركت مساحة، بل أنا متأكد من ذلك، لذلك أعتقد بأنه خسر السيطرة على القسم الخلفي واحتك بي. كان أمرًا مؤسفًا".