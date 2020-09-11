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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

لوكلير تفاجأ بمركزه في التجارب الحرّة على حلبة موجيللو

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لوكلير تفاجأ بمركزه في التجارب الحرّة على حلبة موجيللو
من قبل:
, رئيس التحرير

وصف شارل لوكلير مركزه الثالث خلال التجارب الحرّة الأولى في جائزة توسكانا الكبرى على حلبة موجيللو بالمفاجأة، إذ يرى بأنّ قيام فريقه بتجارب مسبقة على الحلبة الإيطالية ساعده على الظهور بشكلٍ أفضل اليوم الجمعة.

بعد سباقَين صعبين لفيراري في سبا-فرانكورشان ومونزا حيث فشل الحصان الجامح في تحقيق أية نقطة، فاجأ لوكلير الجميع بحلوله في المركز الثالث خلال التجارب الحرّة الأولى.

فقد وضع السائق المونغاسكي سيارة فيراري في المركز الثالث خلف المتصدّر فالتيري بوتاس بفارق بلغ ثلاثة أعشار من الثانية فقط، قبل أن يتراجع للمركز العاشر في التجارب الثانية.

وتعليقًا على نتيجته في التجارب الحرّة، قال لوكلير "كان ذلك إيجابيًا، ولكن في الجانب الآخر، عندما يكون الأمر إيجابيًا فعليك فهم السبب. بصراحة، كان ذلك مفاجئًا للجميع".

وأضاف "ولكن لديّ رأيي الشخصي: لقد قمنا بإجراء يوم التصوير على هذه الحلبة وهو ما ساعدنا في الدخول بشكلٍ قويّ، بينما كانت الحلبة جديدة بالنسبة لجميع السائقين الآخرين. لذلك ربما ساعدنا هذا قليلاً. ولكننا أنهينا التجارب الثانية في المركز الذي توقعناه".

وتابع قائلاً "أعتقد بأنّ المنافسة متقاربة بين الجميع إذ أرى بأنه بإمكننا القيام بخطوة إلى الأمام، خطوة إيجابية في الغد. لديّ بعض التفاؤل".

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الكاتب خضر الراوي

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