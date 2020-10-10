لوكلير تفاجأ بتأهّله في المركز الرابع في نوربورغرينغ

وضع لوكلير السيارة الحمراء خلف فيراري وريد بُل في نوربورغرينغ، حيث تقدّم على سيارة ريد بُل الثانية بقيادة أليسكندر ألبون وفريقا رينو ومكلارين.

وكان يتوقّع لوكلير أن تُعاني فيراري مع الحرارة المنخفضة إلّا أنه تمكّن من التألق في الوقت الذي حلّ فيه زميله سيباستيان فيتيل في المركز الـ 11.

"نعم أنا سعيدٌ حقًا" قال لوكلير فور خروجه من سيارته، مضيفًا "ومتفاجئ بصراحة للأداء الذي قدمناه اليوم خلال التجارب الحرّة الثالثة والتأهيلية، لا سيما في هذه الظروف حيث كنا نتوقّع المعاناة مع الطقس البارد، ولكن عوضًا عن ذلك نُقدّم أداءً جيدًا".

وأكمل "اللّفة الأخيرة التي قمتُ بها كانت جيدة جدًا حيث تمكّنت من خلالها إحراز المركز الرابع. لذلك أنا سعيدٌ جدًا".

وتابع قائلاً "أعتقد بأنّ الظروف الجوية كانت أسوأ في النهاية. ما أعنيه هو أنه خلال القسم الثالث من التصفيات ازدادت حدّة الرياح ما جعل من الصعب التحكّم بالسيارة. ولكن نعم تمكّنا من القيام باللّفة في جميع الأحوال".

يهدف لوكلير إلى تسجيل العديد من النقاط في الغد ضمن سباقٍ مجهول كون الفرق لم تتمكّن من إجراء محاكاة السباق على كمية كبيرة من الوقود خلال التجارب الحرّة الثانية بعد إلغائها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال "أتمنى حقًا تسجيل نتيجة جيدة في الغد. أعتقد بأنه سيكون سباقًا صعبًا ومجهولاً كوننا لم نختبر السيارة على كمية كبيرة من الوقود بعد. لذلك دعونا نرى ما سيحدث، ولكن بالتأكيد سأحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة".