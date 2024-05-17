لوكلير: تغيير مهندس السباق "النادر" في الفورمولا واحد كان "قرار الفريق"

أعلنت فيراري بعد جولة ميامي أن تشافي ماركوس مهندس سباق لوكلير منذ زمن طويل، سينتقل إلى منصب جديد، رغم أنه ليس من الواضح حتى الآن ما هو هذا الدور.

وسيتم استبدال ماركوس بمهندس الأداء الحالي لفريق فيراري، براين بوتزي، الذي يعمل مع الفريق منذ عشر سنوات.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها فيراري بتغيير مهندس السباق في منتصف الموسم منذ أن تم جلب روب سميدلي للعمل مع فيليبي ماسا بدءاً جائزة أوروبا الكبرى لموسم 2006 كبديل عن غابرييل ديلي كولي.

وندرة هذا التغيير منتصف الموسم أثارت الكثير من الفضول حول أسباب فيراري الحقيقة، وما زاد الفضول هو تصريح لوكلير أنه لم يكن مشاركاً في عملية اتخاذ القرار.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن السبب الذي دفع للتغيير ومدى تأثير ذلك وسط التنافس الشديد مع مكلارين وريد بُل، أجاب لوكلير: "من الواضح أن الهوامش ضيقة جداً في المقدمة وكل شيء قد يحدث فرقاً".

وأكمل: "مع ذلك، تم اتخاذ القرار ما بين الفريق وتشافي. لديهم خطط أخرى بعين الاعتبار، على ما أعتقد، وتم إبلاغي به بعد ميامي مباشرة".

وأردف: "لكن، مع ذلك، براين الذي سيتولى دور تشافي من الآن فصاعداً، هو شخص عملت معه منذ وصولي إلى فيراري".

وأضاف: "كان دائماً مهندس الأداء الخاص بي، لذا فهو يعرف بالضبط كيف يعمل كل شيء. لذا، ليس الأمر كما لو أنني أبدأ من الصفر".

وتابع: "لقد كانت الأمور سلسة للغاية حتى الآن، أنا متأكد من أنها ستستمر على هذا النحو وسنكون في أفضل حالاتنا بالفعل بدءاً من هذا الأسبوع. هذا كل ما يمكنني قوله".

وبينما لم تقدم فيراري الكثير من التفاصيل حول السبب وراء تغيير المهندس، تكلم مدير الفريق، فريدريك فاسور، حول هذا القرار.

حيث قال على هامش جولة إيمولا: "براين كان هنا قبلي". "كان مع شارل لفترة طويلة، ولديهما تعاون تقني جيد للغاية. يقدّر كل منهما الآخر بشكل كبير".

وأكمل: "كان ذلك، باعتقادي الخطوة الطبيعية لبراين أيضاً، كما تعلمون نحن نسير ضمن عملية تحسين متواصلة".

واختتم: "أنا مقتنع تماماً بأن براين جيد جداً. لديه خبرة مع السيارة وخبرة مع الفريق. كما يعرف الجميع ضمن الفريق والتأقلم سيكون سهلاً جداً".