لوكلير: تغيير مهندس السباق "النادر" في الفورمولا واحد كان "قرار الفريق"
كشف شارل لوكلير أن قرار تغيير مهندس سباق الفورمولا واحد الخاص به بدءاً من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى كان اختيار فريقه فيراري.
الصورة من قبل: إريك جونيوس
أعلنت فيراري بعد جولة ميامي أن تشافي ماركوس مهندس سباق لوكلير منذ زمن طويل، سينتقل إلى منصب جديد، رغم أنه ليس من الواضح حتى الآن ما هو هذا الدور.
وسيتم استبدال ماركوس بمهندس الأداء الحالي لفريق فيراري، براين بوتزي، الذي يعمل مع الفريق منذ عشر سنوات.
وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها فيراري بتغيير مهندس السباق في منتصف الموسم منذ أن تم جلب روب سميدلي للعمل مع فيليبي ماسا بدءاً جائزة أوروبا الكبرى لموسم 2006 كبديل عن غابرييل ديلي كولي.
وندرة هذا التغيير منتصف الموسم أثارت الكثير من الفضول حول أسباب فيراري الحقيقة، وما زاد الفضول هو تصريح لوكلير أنه لم يكن مشاركاً في عملية اتخاذ القرار.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن السبب الذي دفع للتغيير ومدى تأثير ذلك وسط التنافس الشديد مع مكلارين وريد بُل، أجاب لوكلير: "من الواضح أن الهوامش ضيقة جداً في المقدمة وكل شيء قد يحدث فرقاً".
وأكمل: "مع ذلك، تم اتخاذ القرار ما بين الفريق وتشافي. لديهم خطط أخرى بعين الاعتبار، على ما أعتقد، وتم إبلاغي به بعد ميامي مباشرة".
وأردف: "لكن، مع ذلك، براين الذي سيتولى دور تشافي من الآن فصاعداً، هو شخص عملت معه منذ وصولي إلى فيراري".
وأضاف: "كان دائماً مهندس الأداء الخاص بي، لذا فهو يعرف بالضبط كيف يعمل كل شيء. لذا، ليس الأمر كما لو أنني أبدأ من الصفر".
وتابع: "لقد كانت الأمور سلسة للغاية حتى الآن، أنا متأكد من أنها ستستمر على هذا النحو وسنكون في أفضل حالاتنا بالفعل بدءاً من هذا الأسبوع. هذا كل ما يمكنني قوله".
وبينما لم تقدم فيراري الكثير من التفاصيل حول السبب وراء تغيير المهندس، تكلم مدير الفريق، فريدريك فاسور، حول هذا القرار.
حيث قال على هامش جولة إيمولا: "براين كان هنا قبلي". "كان مع شارل لفترة طويلة، ولديهما تعاون تقني جيد للغاية. يقدّر كل منهما الآخر بشكل كبير".
وأكمل: "كان ذلك، باعتقادي الخطوة الطبيعية لبراين أيضاً، كما تعلمون نحن نسير ضمن عملية تحسين متواصلة".
واختتم: "أنا مقتنع تماماً بأن براين جيد جداً. لديه خبرة مع السيارة وخبرة مع الفريق. كما يعرف الجميع ضمن الفريق والتأقلم سيكون سهلاً جداً".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
لوكلير يضع فيراري في صدارة التجارب الحرة الثانية في إيمولا أمام بياستري وتسونودا
مدير قسم الانسيابية يغادر مرسيدس التي ستضم اثنين من موظفي فيراري مبكرًا
من واقع خبرته، هاميلتون يدعم أنتونيللي كبديل له في مرسيدس
لوكلير يتصدر أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في إيمولا أمام راسل
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات