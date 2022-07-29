لوكلير: تغييرات السباق القصير في النمسا "حوّلت" الموسم

لم يرد لوكلير التوسّع كثيرًا في ما يقصده، سوى الإشارة إلى أنّ العامل الأساسي كان يتمثّل في تعديل أسلوب قيادته.

إذ تتواجد السيارات ضمن قوانين خطّ الحظائر المغلق بعد السباقات القصيرة، ولا يُمكن للفرق سوى تغيير بعض العوامل الطفيفة مثل ضغط الإطارات وزاوية الجناح الأمامي.

وفاز لوكلير بجائزة النمسا الكبرى بعد التغييرات التي تحدّث عنها، وكان يتصدّر سباق فرنسا نهاية الأسبوع الماضي إلى أن تعرّض لحادث.

وقال أصيل موناكو عشيّة انطلاق جائزة المجر الكبرى: "يبدو أنّ لدينا سيارة قويّة".

وأضاف: "ما كان مفاجئًا بالنسبة لي هو أنّ وتيرة سباقنا وإدارتنا للإطارات كانتا جيّدتين منذ النمسا".

وأكمل: "غيّرنا بعض الأشياء ليلة السبت بعد السباق القصير هناك، خاصة على صعيد القيادة، ويبدو أنّ ذلك قد حقّق خطوة جيّدة بالنسبة لي. لذا هذا إيجابيٌ بالنسبة لبقيّة الموسم. لكن تبدو ريد بُل قويّة في التصفيات".

وعندما سُئل عن مدى ثقته بتحقيق الفوز في المجر، قال لوكلير: "أعتقد بأنّ بول ريكار وبودابست حلبتان عانيت عليهما في الماضي على الصعيد الشخصي".

وأكمل: "لكنّ أستراليا كانت كذلك هذا العام، وتمكّنت من الحصول على عطلة نهاية أسبوعٍ رائعة في النهاية. لذا آمل أن أتمكّن من قلب الأمور نهاية هذا الأسبوع كذلك".

ويعتقد لوكلير بأنّه لا يزال يملك فرصة للتغلّب على غريمه ماكس فيرشتابن ضمن معركتهما على اللقب، وذلك بالرغم من كبوات السباقات الأخيرة.

وقال: "أعتقد بأنّ لدينا وتيرة جيّدة للفوز بالبطولة الآن. نحتاج فقط لجمع كلّ شيء معًا. مثّلت الموثوقيّة مشكلة لنا هذا العام، وخسرنا الكثير من النقاط، لكن سنحاول التحسّن".

وأكمل: "إن لم نواجه المزيد من المشاكل في بقيّة الموسم، فكلّ شيء لا يزال ممكنًا. لا أزال أتحلّى بالإيجابيّة لبقيّة الموسم".

وأردف: "أعتقد بأنّنا إن فزنا بجميع السباقات وحلّ فيرشتابن ثانيًا طوال الوقت فسيكون بوسعنا تحقيق اللقب!".

وواصل شرحه بالقول: "لذا أعوّل على نفسي للقيام بذلك، بالرغم من أنّها مهمّة صعبة. سنرى كيف ستسير الأمور. من الواضح أنّ ذلك هدفٌ متفائلٌ جدًا، لكن لا أريد النظر إلى الوضع بسلبيّة أكثر".

وأصرّ لوكلير على أنّه لا يشعر بثقل التوقّعات منه في ظلّ سعي فيراري للقب السائقين الأوّل منذ لقب كيمي رايكونن في 2007.

وقال: "كلّا. لا أريد التفكير في ذلك. بالرغم من أنّ فيراري تبقى ذات فيراري من بداية الألفيّة، إلّا أنّ الفريق مختلفٌ للغاية، ونحن في موقعٍ مختلف".

وأضاف: "كانت الأعوام القليلة الماضية صعبة علينا، حقّقنا خطوة مذهلة منذ العام الماضي إلى هذا العام لنُنافس على الانتصارات".

وأكمل: "من الواضح أنّ الهدف يبقى بطولة العالم، ولا يزال الهدف قائمًا بالنسبة لي، بالرغم من أنّه سيكون أكثر صعوبة".

وأردف: "لكنّ مرور الكثير من الأعوام منذ آخر لقب للسائقين لا يزيد من الضغط عليّ".