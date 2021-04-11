لوكلير يشرح ما تعلّمه من فيتيل خلال زمالتهما في فيراري

بالرُغم من بعض الحوادث الشهيرة التي جمعت لوكلير وفيتيل على الحلبة، إلّا أنّ الثنائي عمل بالفعل على نحوٍ جيّد سويًا خلال موسميهما كزميلين داخل القلعة الحمراء.

وبالحديث عن شراكتهما وما سيفتقده في عدم وجود فيتيل جواره، أوضح لوكلير بأن مقاربة الألماني الذكية في التعامل مع وظيفته في الفريق هي أبرز ما لفت انتباهه.

إذ وضمن حوار حصري له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، انهال لوكلير بالإشادة على سلوك زميله السابق فيتيل.

فقال: "يمكن أن نبدأ مع خبرته، إذ وفي مواقف معينة يكون لديه مهارات تحليلية رائعة، حيث أعتقد بأنني تعلمت الكثير من سيباستيان في ذلك الجانب".

وأضاف: "أدركت كذلك بأن الأهمية التي أولاها لبعض التفاصيل صنعت فارقًا كبيرًا في النهاية على الحلبة. كان من المثير للاهتمام جدًا بالنسبة لي أن أقيّم ذلك. كما أن سيب شخص جيّد بالفعل، والذي دومًا ما فاجئني بكونه مباشرًا للغاية في تعاملاته".

يُشار إلى أنّ فيتيل قد انتقل إلى صفوف أستون مارتن لهذا الموسم، ويبدو بأنه سيكون ضمن معارك على ذات مراكز مجموعة الوسط مثل لوكلير على مدار موسم 2021.

إذ وعند سؤاله عن كيف سيكون شعوره إذا ما تم تقدم عليه فيتيل هذا العام، وذلك عقب الطريقة التي تفوق بها على الألماني في 2020، قال لوكلير: "لا أعتقد بأنه وإذا ما كانت تلك هي النتيجة سأفكر وأقول في نفسي «نعم، لقد كان زميلي وأنا سبق وتفوقت عليه والآن هو يتقدم عليّ»".

وتابع: "عندما أتواجد داخل السيارة، لا يكون لدي مساحة لمثل هذه الأفكار. أركّز على نفسي، على السيارة والالتزام الذي ينتظرني. إذا ما تجاوزني سيب، عندها سأحاول على الفور استعادة مركزي. لا أعتقد بأنه ستكون لديّ أيّة أفكار أخرى في عقلي حينها".

في المقابل، أتت مغادرة فيتيل لفيراري والفريق الإيطالي يدرك أنه سيحتاج لعدة أعوام من أجل العودة إلى الصدارة من جديد.

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"عليك التحلّي بالصبر، وتلك هبة طوّرتها على طول الطريق. لم تكن لديّ قبل أعوام" قال لوكلير.

وأكمل: "عندما يحدث تأخّر بسبب مشاكل تقنية، نعلم في الفورمولا واحد أنك ستحتاج وقتًا لإصلاح ذلك. لذا وخلال ذلك الوقت عليك أن تكون هادئًا قدر الإمكان، حيث أنّ الغضب وعدم الصبر لن يشكّلا تفكيرًا بنّاءً".

واختتم: "أعتقد بأنني نضجت من تلك الناحية. لكن بالتأكيد لا أطيق الانتظار من أجل العودة للفوز بالسباقات من جديد. فهدف أي سائق هو هذا دومًا".