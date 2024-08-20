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لوكلير تعقيباً على انضمام هاميلتون: أنا أكره الهزيمة

قال شارل لوكلير أنه سيستمتع بتواجد لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، كزميل له ضمن صفوف فيراري بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

سيصبح هاميلتون سائقاً ضمن صفوف فيراري بدءاً من الموسم المقبل، وبالتالي زميلاً لـ لوكلير.

وسيقود البريطاني المخضرم بديلاً عن كارلوس ساينز الذي سينضم إلى ويليامز.

ومع زمالة هاميلتون ولوكلير، فإن سائق مرسيدس الحالي وبطل العالم سبع مرات، سيصبح رابع زميل لأصيل موناكو: بعد ماركوس إريكسون ( في ساوبر)، سيباستيان فيتيل (في فيراري) وكارلوس ساينز.

لكن لوكلير لا يرى في ذلك تهديداً له، بل على العكس أكّد أن جلب سائق من عيار هاميلتون بمثابة علامة تُظهر قوة الفريق.

فقال: "ذلك يجعلي أكثر ارتياحاً، جلبُ سائق مثل لويس هاميلتون إلى الفريق لهو علامة قوة بالتأكيد".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك أمر إيجابي لنا، أن نجلب أشخاصاً موهوبين إلى الفريق. أرى ذلك علامة إيجابية".

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ويرى البعض أن لوكلير قد يستفيد من تواجد هاميلتون كزميل له، وذلك إن نجح بالتفوق عليه، حيث سيُنظر إلى ذلك كنجاح تاريخي.

لكن أصيل موناكو لا يتفق تماماً مع وجهة النظر هذه.

فقال: "كسائق، لن أكون مرتاحاً حين أتأخر خلف لويس بعُشري ثانية، أو خلف أي سائق آخر".

وأكمل: "في كل مرة أتأخر فيها خلف زميلي، أنزعج. أياً كان الوضع، فإنك تريد أن تكون الأول".

وتابع: "على سبيل المثال، مع سيباستيان، كنت أكره حين يتجاوزني، رغم أنني كنتُ في موسمي الأول مع فيراري وكنتُ أعلم أنه يمتلك خبرة أكبر".

واختتم: "أياً كان الوضع الذي تتواجد فيه، فإنك تكره الهزيمة".

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