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لوكلير "تعرض لذبحة قلبية" بعد رسالة لاسكلية حول حدود المسار في أوستن

قال شارل لوكلير أنه "شعر وكأنه تعرض لذبحة قلبية" في لفته التي تلت انتهاء تصفيات السباق الرئيسي لجائزة الولايات المتحدة الكبرى، بعد أن فهم بشكل خاطئ رسالة لاسلكية من فريقه، كانت تُشير إلى أن لفة ماكس فيرستابن قد حذفت لأنه خرج عن حدود المسار.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
شارل لوكلير، فيراري

كان سائق فيراري يتمسك بقطب الانطلاق الأول المبدئي للسباق الرئيسي في أوستن على حلبة الأمريكيتين يوم الجمعة، قبل أن ينجح فيرستابن بالتقدم عليه وبفارق 0.005 ثانية فقط.

لكن لفة الهولندي حذفت لأنه خرج عن حدود المسار.

وذلك كان يعني أن أصيل موناكو سينطلق أولاً بالفعل في السباق الرئيسي. وأثناء كلامه عبر اللاسلكي مع مهندسه، كان لوكلير محبطاً لأنه خسر قطب الانطلاق الأول. 

قبل أن يُصدم لأنه اعتقد بأن لفته هي التي حُذفت.

وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، قال لوكلير: "لقد تعرضت لذبحة قلبية! لأن مهندسي قال لي ’حدود المسار…’ ومن ثم ’فيرستابن’".

وأكمل: "حين سمعت عبارة ’حدود المسار’ لكمتُ المقود وخوذتي، ومن ثم سمعت ’إنها لـ فيرستابن’ من ثم قلت في نفسي ’حسناً هذه أخبار جيدة بالنسبة لي’".

وأردف: "حينها قلتُ لمهندسي ’أرجوك، في البداية قُل لي الاسم قبل أن تقول حدود المسار’".

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وتعليقاً على فرص فيرستابن بالمنافسة على الفوز في السباق الرئيسي رغم انطلاقه سادساً، قال لوكلير: "بالطبع، كما هو الحال دوماً".

وأكمل: "لطالما كانت ريد بُل قوية جداً، ومن الواضح أن ماكس متواجد بقوة دوماً. لذا بالتأكيد سيشكل تهديداً".

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