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لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية

أثنى شارل لوكلير سائق فيراري على الحماية التي يقدمها مدير الفريق فريدريك فاسور لصدّ جميع العوامل الخارجية السلبية خلال عملية تعافي العلامة الإيطالية المتواصلة.

شارل لوكلير، فيراري

تخوض فيراري موسماً صعباً في 2023، حيث تبخرت آمالها بتقديم سيارة تنافسية قادرة على دفعها للصدارة حيث تعاني بشكل واضح في وتيرة السباقات.

لكن ومع إدارة فريدريك فاسور الجديدة، شهد الفريق تغييرات متعددة بدا أنها تساعد بالفعل في دفع الفريق للأمام، حيث نجح لوكلير بالوصول إلى منصة التتويج في بلجيكا قبل العطلة الصيفية.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عبّر لوكلير عن إعجابه بالطريقة التي تفاعلت بها فيراري مع التحديات التي واجهتها في بداية الموسم.

كما أشار إلى دور فاسور بالتحديد في المساعدة على حلّ مشكلة فيراري التقليدية التي تتمثل بتعرضها لضغوط خارجية سلبية، خاصة من الصحافة الإيطالية.

فقال: "أعتقد أننا أنشأنا نوعاً من الحماية ضدّ ما يحصل في الخارج، وذلك أمر جيد حقاً".

وأكمل: "أعتقد أن فريدريك فهم مباشرة أن وسائل الإعلام تمتلك بعض التأثير على الفريق ضمن بعض النواحي، حيث ركّز على هذه النقطة في بداية الموسم".

وتابع: "لقد حققنا خطوة للأمام في هذا الصدد. لذا لا أشعر أنها مشكلة نعاني منها الآن".

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ويرى لوكلير أنه تم التعامل مع وضع فيراري هذا الموسم بشكل أفضل من 2020.

فقال: "مرّ الجميع بتجربة مماثلة في 2020، حين لم نحقق بالطبع النتائج المرغوبة في بداية الموسم".

وأكمل: "إنه وضع صعب. لكنني أشعر أن الأمر الأهم حالياً هو وجود توجه واضح نعمل عليه".

وتابع: "عادة لا يكون السبب مجرد عامل واحد بل مجموعة عوامل تدفعك للسير في اتجاه خاطئ. عليك تحديد تلك العوامل والعمل عليها. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الصدد".

وأردف: "في 2020، شعرت أنه كان من الصعب إيجاد الاتجاه الصحيح. لكننا نجحنا بذلك بشكل أسرع هذا العام ونحن نعمل في الاتجاه الصحيح".

يشار إلى أن فيراري تواجه صعوبات حالياً مع سيارتها خلال السباقات، حيث تبدو سريعة على مدار اللفة الواحدة في التصفيات، قبل أن تعاني من تآكل الإطارات وعدم ثبات الأداء في السباقات.

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