لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية
أثنى شارل لوكلير سائق فيراري على الحماية التي يقدمها مدير الفريق فريدريك فاسور لصدّ جميع العوامل الخارجية السلبية خلال عملية تعافي العلامة الإيطالية المتواصلة.
تخوض فيراري موسماً صعباً في 2023، حيث تبخرت آمالها بتقديم سيارة تنافسية قادرة على دفعها للصدارة حيث تعاني بشكل واضح في وتيرة السباقات.
لكن ومع إدارة فريدريك فاسور الجديدة، شهد الفريق تغييرات متعددة بدا أنها تساعد بالفعل في دفع الفريق للأمام، حيث نجح لوكلير بالوصول إلى منصة التتويج في بلجيكا قبل العطلة الصيفية.
وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عبّر لوكلير عن إعجابه بالطريقة التي تفاعلت بها فيراري مع التحديات التي واجهتها في بداية الموسم.
كما أشار إلى دور فاسور بالتحديد في المساعدة على حلّ مشكلة فيراري التقليدية التي تتمثل بتعرضها لضغوط خارجية سلبية، خاصة من الصحافة الإيطالية.
فقال: "أعتقد أننا أنشأنا نوعاً من الحماية ضدّ ما يحصل في الخارج، وذلك أمر جيد حقاً".
وأكمل: "أعتقد أن فريدريك فهم مباشرة أن وسائل الإعلام تمتلك بعض التأثير على الفريق ضمن بعض النواحي، حيث ركّز على هذه النقطة في بداية الموسم".
وتابع: "لقد حققنا خطوة للأمام في هذا الصدد. لذا لا أشعر أنها مشكلة نعاني منها الآن".
ويرى لوكلير أنه تم التعامل مع وضع فيراري هذا الموسم بشكل أفضل من 2020.
فقال: "مرّ الجميع بتجربة مماثلة في 2020، حين لم نحقق بالطبع النتائج المرغوبة في بداية الموسم".
وأكمل: "إنه وضع صعب. لكنني أشعر أن الأمر الأهم حالياً هو وجود توجه واضح نعمل عليه".
وتابع: "عادة لا يكون السبب مجرد عامل واحد بل مجموعة عوامل تدفعك للسير في اتجاه خاطئ. عليك تحديد تلك العوامل والعمل عليها. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في هذا الصدد".
وأردف: "في 2020، شعرت أنه كان من الصعب إيجاد الاتجاه الصحيح. لكننا نجحنا بذلك بشكل أسرع هذا العام ونحن نعمل في الاتجاه الصحيح".
يشار إلى أن فيراري تواجه صعوبات حالياً مع سيارتها خلال السباقات، حيث تبدو سريعة على مدار اللفة الواحدة في التصفيات، قبل أن تعاني من تآكل الإطارات وعدم ثبات الأداء في السباقات.
زافناور: إدارة رينو تفتقر لفهم كيفية تحقيق النجاح في الفورمولا واحد
ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين
لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه" لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
لوكلير مستعد "للضغط" نحو عقد جديد مع فيراري رغم الخيارات الأخرى
لوكلير مستعد "للضغط" نحو عقد جديد مع فيراري رغم الخيارات الأخرى لوكلير مستعد "للضغط" نحو عقد جديد مع فيراري رغم الخيارات الأخرى
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: علامات الاستفهام الكبيرة حول مستقبل لوكلير مع فيراري
تحليل: علامات الاستفهام الكبيرة حول مستقبل لوكلير مع فيراري تحليل: علامات الاستفهام الكبيرة حول مستقبل لوكلير مع فيراري
فاسور: فيراري بعيدة "بأشواط" عن التركيبة المثالية في الفورمولا واحد
فاسور: فيراري بعيدة "بأشواط" عن التركيبة المثالية في الفورمولا واحد فاسور: فيراري بعيدة "بأشواط" عن التركيبة المثالية في الفورمولا واحد
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه" لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين
ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين ريكاردو لا يرغب مطلقاً بالتفكير في أسلوب قيادة سيارة فريقه السابق مكلارين
لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية
لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية
زافناور: إدارة رينو تفتقر لفهم كيفية تحقيق النجاح في الفورمولا واحد
زافناور: إدارة رينو تفتقر لفهم كيفية تحقيق النجاح في الفورمولا واحد زافناور: إدارة رينو تفتقر لفهم كيفية تحقيق النجاح في الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.