لوكلير: تراجع أداؤنا أكثر مع تقدّم التصفيات في برشلونة

بدأ لوكلير القسم الأوّل من التصفيات بشكلٍ جيّد ونجح في التواجد في المركز الخامس بفارق أقلّ من أربعة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

لكنّه بدأ بالتراجع إثر ذلك واكتفى بالمركز التاسع على شبكة الانطلاق بفارق ثانية ونصفٍ عن الصدارة.

كما كان زمن أصيل موناكو في القسم الثالث أبطأ من أفضل أزمنته من الفترة الثانية، حيث قال سائق فيراري بشأن ذلك: "لست سعدًا بالتصفيات هذا اليوم. بدأناها بشكلٍ جيّد، لكن كلّما تقدّمنا أكثر في التجارب التأهيليّة كلّما خسرنا المزيد من الأداء".

وأضاف: "لم تكن مقدّمة السيارة تنعطف وأصبحت السيارة أسوأ خلال حصّة التصفيات في جميع الأحوال. علينا الآن تحليل ما حدث وفهم سبب ذلك".

ثمّ تابع: "لم نركّز على بعض الجوانب. حاولنا اعتماد إعدادات تسمح لنا بتقديم أداء جيّد على مدار اللفّة بأكملها، وكان ما اخترناه تحسين السيارة للمقطعين الثاني والثالث عوضًا عن التركيز على الأوّل. هكذا سارت الأمور".

وفي ما يتعلّق بسباق الغد، فقد عبّر لوكلير عن قلقه من خطر السيارات الأخرى القريبة التي ستحصل على حريّة اختيار الإطارات وستميل على الأرجح لبدء السباق على إطارات "ميديوم" عوضًا عن "سوفت" التي سينطلق عليها جميع العشرة الأوائل.

وقال حيال ذلك: "دائمًا ما أقول أنّ الوضع صعب، لكنّني متفائلٌ. سنرى غدًا. لن يكون الوضع سهلًا، كون المراكز العشرة الثانية ستحصل على حريّة اختيار تركيبة الإطار لبداية السباق، وأعتقد بأنّهم سيستخدمون إطارات مختلفة عنّا".

ثمّ تابع: "تلك هي الاستراتيجيّة الأفضل على الورق، لكن دعونا نرى كيف ستسير الأمور غدًا، وسنرى ما يُمكننا فعله".