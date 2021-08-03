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لوكلير: تحرك سترول "غير المنطقي" تسبب بحادث "غبي" في المجر

من قبل:
, محرر

يرى شارل لوكلير سائق فيراري أنّ تحرك لانس سترول بشكل غير منطقي تسبب بحادثةٍ أنهت سباقه ضمن المنعطف الأول في المجر، مشيراً أن ذلك لم يكن "خطأ صغيراً على الإطلاق".

لوكلير: تحرك سترول "غير المنطقي" تسبب بحادث "غبي" في المجر

ارتطم سترول بالقسم الجانبي من سيارة لوكلير ضمن الظروف الجوية الرطبة للمسار خلال اللفة الافتتاحية من سباق المجر، حيث أخطأ نقطة الكبح، ما ترك كلتا السيارتين مع أضرار كبيرة أدت إلى انسحابهما.

وبسبب الحادثة بات لوكلير أمام دانيال ريكاردو سائق مكلارين، الذي انزلق بدوره لتضرر سيارته طوال بقية السباق حيث أنهى بالمركز 11.

وتلقى سترول عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة انطلاق السباق المقبل لتسببه بالحادثة.

لكن لوكلير لم يكن مسروراً مما حصل، حيث صرّح أنه من غير المنطقي لسترول القيام بهذه المحاولة بالطريقة تلك. بينما أوضح سترول بعد السباق أنه حاول تفادي الاصطدام.

فقال لوكلير: "أعلم أنه في بعض الأحيان، قد تتسبب الأخطاء الصغيرة بعواقب كبيرة".

وأكمل: "أعتقد أن ما حصل لم يكن خطأ صغيراً على الإطلاق. لم أرَ لانس في مرآتي، وكان خلفي بخمسة أو ستة مراكز، لذا كان تحركه غير منطقي".

وتابع: "لكن هذه هي الحياة، ومثل هذه الأمور تحصل. إنه أمر محبط جداً من ناحيتي، القسم الأول للموسم برمّته. لكن علينا التركيز للعودة بقوة خلال النصف الثاني".

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وكان لوكلير وريكاردو يتجهان للخروج من المنعطف الأول بالمركزين الثاني والثالث بعد الحادثة الأخرى التي تسبب بها فالتيري بوتاس وأطاحت بسيارات أخرى كانت في الصدارة.

وحين سُئِل عن شعوره حيال احتمالية الفوز لو لم يتعرض لحادثة، خاصة بعد أن حقق إستيبان أوكون سائق ألبين فوزه الأول، أجاب لوكلير: "لو أردنا القول ’لو’، فهناك الكثير من الأمور التي كانت لتحصل".

وأكمل: "من الواضح أنه وبالنظر إلى سائقي الصدارة حينها، ولو كانت الوتيرة موجودة، نعم، أعتقد أننا كنا نمتلك وتيرة المنافسة على الفوز".

وتابع: "من الواضح أنه ومع فوضى اللفة الأولى، من الصعب جداً التنبؤ بكيفية سير المنافسة".

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من جهته، عبر ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري عن إحباطه إزاء الحادثة، خاصة بعد أن تفادى لوكلير الحادثة الأخرى التي تضمنت بوتاس، لاندو نوريس، ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز.

فقال: "قدم شارل انطلاقة جيدة، وكان حذراً لضمان عدم تضرر سيارته، وكان ضمن مركز جيد".

واختتم: "كاد أن يخرج من المنعطف الأول سليماً، لكن الحادثة حصلت. أعتقد أنه وبشكل ما حادث غبي. لا أعتقد أنه يجب لمثل هذه الأمور أن تحصل. لكن هذا هو واقع الحال".

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