لوكلير: تأخّر فيراري كبير "أكثر من اللازم" بعد تصفيات زاندفورت الضعيفة
يرى السائق المونغاسكي أن اللفة التي منحته مركز الانطلاق السادس لسباق هولندا كانت جيدة، لكنها تركته على بعد قرابة الثانية خلف المتصدر نوريس.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
صرّح شارل لوكلير بأن فارق الـ 0.909 ثانية خلف زمن لفة البول بوزيشن الذي أحرزه لاندو نوريس في هولندا كان كبيرًا "أكثر من اللازم" بالنسبة لفيراري.
نهاية أسبوع صعبة خاضتها فيراري في زاندفورت بعد تراجعها خلف مرسيدس ومكلارين ضمن المعركة لمقارعة ريد بُل على الصدارة، حيث عانى كارلوس ساينز من مشكلة على علبة التروس أبعدته عن معظم التجارب الحرة الثانية قبل أن يخرج من القسم الثاني للتصفيات متأهلًا بالمركز الـ 12.
بينما تمكن لوكلير من التأهل في المركز السادس مواجهًا فارقًا كبيرًا خلف نوريس في الصدارة.
وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما مثّل ذلك واقع فيراري الحالي، قال لوكلير: "للأسف هذا هو الوضع. لفتنا كانت جيدة، ومع ذلك كنا متأخرين بتسعة أعشار من الثانية. ذلك أكثر من اللازم للأسف على حلبة قصيرة كهذه".
وأضاف: "لكننا كفريق مدركون لهذا الوضع وأننا نفتقر للأداء ونعمل دون توقف لتجاوز ذلك".
وتابع: "لقد قمت بتكرار نفسي كثيرًا خلال الأشهر الأخيرة، لكن ذلك هو الواقع الذي نتواجد فيه حاليًا ونحن نقوم بكل شيء من أجل إغلاق هذا الفارق بأسرع وقت ممكن".
وأكمل: "نأمُل أن تساعدنا التحديثات التي سنجلبها على السيارة، في أقرب وقت ممكن، في أن نغلق ذلك الفارق".
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