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لوكلير: بيانكي كان ليستحقّ مقعد فيراري "أكثر منّي"

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لوكلير: بيانكي كان ليستحقّ مقعد فيراري "أكثر منّي"
27-04-2020

قال شارل لوكلير أنّ صديقه المقرّب الراحل جول بيانكي كان ليستحقّ مقعد فيراري أكثر منه، وأنّه كان ليُقدّم نتائج أفضل ممّا قدّمه هو حتّى الآن.

صنّف دانيال ريكاردو سائق رينو بيانكي على أنّه أحد أكثر منافسيه قوّة، مُشيرًا إلى أنّ الفرنسي كان ليكون نجمًا لامعًا في صفوف فيراري، مثلما أصبح عليه لوكلير الآن، لولا وفاته نتيجة الإصابات التي تعرّض لها في حادثه في جائزة اليابان الكبرى 2014.

وكتب ريكاردو الأسبوع الماضي: "ذلك جزء آخر ممّا يجعل قصّته محزنة جدًا، كون بيانكي كان ليتواجد في فريق قمّة ويفوز بالسباقات بالتأكيد".

وأضاف: "أشعر بأنّ شارل يقوم الآن بما كان جول ليقوم به بشكلٍ ما. الأمر كما لو أنّ شارل هو النسخة المؤجّلة ممّا كان جول ليُحقّقه من نجاحات".

وكان لوكلير وبيانكي صديقَين مُقرّبين جدًا، حيث كان بيانكي بمثابة الأب الروحي للوكلير ولعب دور معلّمه في عالم التسابق، وذلك بالنظر إلى أنّ نيكولاس تود كان يدير أعمالهما.

وعندما سُئل عن تعليقات ريكاردو، اتّفق لوكلير على أنّ بيانكي كان ليحظى بمسيرة لامعة مع فيراري.

وقال حيال ذلك: "أظهر جول ما كان عليه إظهاره في الفورمولا واحد، وكان في جعبته المزيد بالتأكيد. لكنّني أعتقد بأنّ نتائج مثل تحقيق النقاط في موناكو على متن سيارة ماروسيا كانت تروي الكثير عن موهبته".

وأردف: "لذا بالتأكيد استحقّ مقعدًا في الفورمولا واحد، مقعد فيراري، ربّما استحقّه أكثر منّي. لكنّه توفي للأسف. لكنّني متأكّدٌ من أنّه كان ليُقدّم أداء أفضل على الأرجح من أدائي، لذا أجل، كان موهوبًا بشكلٍ لامع".

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وقال لوكلير بأنّ تشابه صعودهما نحو القوّة كان واضحًا طوال مسيرتيهما، وذلك في ظلّ الصداقة التي جمعت والديهما.

وقال: "أعتقد بأنّ أبوينا كانا يمزحان دائمًا بأنّ مسيرتينا متشابهتان. وبشكلٍ غريبٍ كذلك فعندما كنّا نتسابق، فلو حظي هو بعطلة نهاية أسبوع سباق سيّئة جدًا، فإنّني أحظى بسباقٍ سيّئ جدًا كذلك في ذات عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "دائمًا ما كان يمزحان بشأن ذلك، وأعتقد بأنّ مسيرتَينا متشابهتان كثيرًا بشكلٍ واضح، كذلك حتّى مع نيكولاس مدير أعمالي".

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