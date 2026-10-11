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لوكلير بعد وصافة سباق سنغافورة: "ربما كان بإمكاني أن أكون أكثر عدائية عند الانطلاقة"

أعرب شارل لوكلير عن رضاه عن أدائه في جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما أنهى السباق في المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن، وأمام كيمي أنتونيللي، لكنه أشار إلى أن فيراري ربما كانت قادرة على تحقيق نتيجة أفضل لو تعاملت بعدائية أكبر عند الانطلاقة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

وأوضح السائق المونغاسكي أن وتيرة فيراري كانت قوية في بداية السباق، قبل أن تبدأ معاناة الإطارات بالظهور خلال الفترة الأولى، ما أثر على أدائها.

وقال لوكلير: "كنا أقوياء إلى حد كبير في بداية السباق، لكن تآكل الإطارات بدأ يزداد قليلًا خلال الفترة الأولى".

وأضاف: "بعد ذلك، ومع دخول سيارة الأمان، اعتمدنا استراتيجية مختلفة بعض الشيء. وحتى اللحظة الأخيرة، كنت أعتقد أن هذه الاستراتيجية ستنجح".

وتابع: "ضغطت بقوة كبيرة في بداية الفترة الأخيرة، ونتيجة لذلك، تآكلت إطاراتي أكثر قليلًا مقارنة بالسائقين الآخرين. رغم ذلك، قدمت كل ما لدي ولا أشعر بأي ندم. لا أعتقد أنه كان بإمكاننا فعل الكثير غير ذلك اليوم، باستثناء ربما أن نكون أكثر شراسة قليلًا عند الانطلاقة".

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وفيما يتعلق بأداء فيراري مقارنة بمنافسيها، أكد لوكلير أن الفريق لا يزال متأخرًا من ناحية الوتيرة عن الفرق الكبرى الأخرى، رغم أن التحديثات الصغيرة التي جلبها إلى سنغافورة ساعدته على إحراز بعض التقدم.

حيث قال: "أحضرنا بعض القطع الجديدة الصغيرة إلى السيارة، وربما ساعدتنا على تحقيق خطوة إضافية إلى الأمام، لكن ذلك لا يكفي".

واختتم: "سنواصل الضغط حتى نهاية الموسم. لا يزال يتعين علينا إدخال قطع جديدة إلى السيارة حتى نتمكن من بلوغ مستوى منافسينا".

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