لوكلير بعد عشائه مع بينوتو في موناكو: التلميحات بانقسام داخل فيراري "غير صحيحة"

شعر المونغاسكي بإحباط كبير بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى، بعدما كلّفه قرار متأخر باستدعاء زميله كارلوس ساينز للتوقف عوضًا عنه الفرصة للصعود على منصة التتويج.

ومع هذه القرارات الاستراتيجية وتدخّل ما بعد السباق من بينوتو في حديثه مع لوكلير في خط الحظائر، فقد برزت تكهنات تشير بحدوث انقسام داخل معسكر فيراري في وقت خسرت فيه الزخم لصالح غريمتها ريد بُل ضمن معركة اللقب.

لكن لوكلير قال بأن أية ادعاءات بوجود اختلاف في الآراء داخل قلعة مارانيللو عارية من الصحة، حيث أوضح بأن هنالك فارقًا شاسعًا بين أن تكون محبطًا حيال نتيجة سباق وبين أن يتسبب ذلك بمشاكل أخرى.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تلك التلميحات، قال لوكلير: "هذا غير صحيح بالمرة. وكنت أتمنى لو لم يتعيّن علي التطرق لذلك كونه ذات السؤال الذي يطرح علي في كل مكان آخر. وكنت أتمنى لو لم أضطرّ للدفاع عن ذلك".

وأضاف: "نحن متحدون إلى أبعد حد. هل هنالك إحباط بعد السباق الأخير كوننا أنهينا بالمركزين الأول والرابع؟ نعم. هل كنا سعداء جدًا بفوز كارلوس الأول؟ نعم، كنا كذلك بكل صدق".

هذا وأكّد لوكلير بأنه التقى بشكل خاص مع بينوتو في موناكو هذا الأسبوع على العشاء في أعقاب ما حدث في سيلفرستون.

مع ذلك، أوضح المونغاسكي بأن تلك المحادثات كانت جزءًا من النقاشات الاعتيادية التي يخوضها مع مدير فريقه بعيدًا عن المسار، وأن السبب في ذلك اللقاء هو سلسلة المصاعب الأخيرة التي تتضمن أكثر من جائزة بريطانيا.

وحين سُئِل عن حديثه مع بينوتو في خط الحظائر في سيلفرستون وفي موناكو، قال لوكلير: "بالطبع كان هنالك الكثير من الحديث عن هاتين المناسبتين خلال الأيام الأخيرة. في البداية، كان غاضبًا مني للغاية بعد سيلفرستون، كونه رآني محبطًا للغاية، الأمر الذي كان يتفهمه جدًا. لكنه أراد التأكد أنني بخير وأنني مدرك بأنني قمت بعمل رائع في ظل الوضع حينها".

وأكمل: "بعد ذلك في موناكو، فإن ذلك أمر نقوم به بشكل اعتيادي. فقد أتى إلى موناكو للحديث عن الصعوبات التي واجهتها في السباقات الخمسة الأخيرة ".