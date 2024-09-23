لوكلير بعد سباق سنغافورة: دفعت ثمن خطئي ولم أقم بعملي كسائق

منذ التجارب الحرة بدت فيراري قادرة على مجاراة وتيرة مكلارين، لكن وصولاً للقسم الثالث من التصفيات واجه الحصان الجامح صعوبات واضحة.

حيث تعرض كارلوس ساينز لحادثة أنهى تصفياته بالحائط، بينما تم شطب لفة لوكلير السريعة حيث اعترف لاحقاً بأن الإطارات الأمامية كانت باردة كذلك.

واعترف أصيل موناكو بعد السباق أنه واجه صعوبات في القسم الأول، لكنه وجد وتيرة سريعة مباشرة بعد وقفة الصيانة على حلبة مارينا باي.

حيث أوضح أن الخطأ في التصفيات كلفه غالياً خلال السباق.

فقال: "أول 25 لفة كانت أشبه بالكابوس. لأنني كنت خلف فرناندو (ألونسو سائق أستون مارتن) ونيكو (هلكنبرغ سائق هاس) وكنت آمل أن يدخلا منصة الصيانة".

وأكمل: "لقد دفعت ثمن تصفيات الأمس. قلتُ البارحة أن الإطارات لم تكن ضمن الحرارة الملائمة، لكن الحقيقة أنني لم أقم بعملي المطلوب كسائق. دفعت ثمن ذلك اليوم".

وأردف: "تجاوز مكلارين كان ليشكل مهمة صعبة جداً اليوم. لقد خسرنا بعض النقاط. لكنني دفعت ثمن خطئي في التصفيات".

واختتم: "قامت مكلارين بعمل أفضل منا، لكن في حال استفدنا من أخطائهم بوسعنا مواصلة المعركة".