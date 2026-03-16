فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

لوكلير بعد سباق الصين: معركتي مع هاميلتون كانت قاسية لكن عادلة

علّق شارل لوكلير، سائق فيراري، على معركته مع زميله في الفريق لويس هاميلتون خلال سباق جائزة الصين الكبرى الرئيسي لموسم 2026 في الفورمولا 1.

خلدون يونس
منشور:
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون

كان التركيز في سباق جائزة الصين الكبرى أقل على منافسات فيراري ومرسيدس.

بالمقابل، انصبّ أغلب التركيز على المعركة بين سائقي فيراري أنفسهم، ما تسبب في توتر كبير للفريق المتمركز في مارانيللو.

وخاض السائقان معركة على المركز الثاني خلال الدقائق الأولى من السباق، ثم على المركز الثالث في اللفات الأخيرة.

وبعد 56 لفة، خرج لويس هاميلتون منتصراً في هذه المواجهة، ليحقق بطل العالم سبع مرات أول منصة تتويج له مع فيراري.

واعترف لوكلير بعد السباق أنه رغم خسارته لمنصة التتويج، فقد استمتع بالسباق.

حيث قال السائق القادم من موناكو: "بالطبع كنت أفضّل أن أكون على منصة التتويج، لكن من الخارج كان سباقاً جيداً للغاية". 

وأردف: "بصراحة، استمتعت به كثيراً. لا أعرف إن كان الفريق سيقول الشيء نفسه، لكنني استمتعت كثيراً".

وأضاف: "التسابق بهذه السيارات ممتع حقاً. كان سباقاً جيداً جداً. في النهاية كان لويس أقوى، وأنا سعيد لأنه وصل إلى منصة التتويج".

وتابع: "بالطبع أنا محبط لأنني لم أصل إلى منصة التتويج، لكنني أعلم أنني فعلت كل ما بوسعي. لويس كان أقوى حقاً خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".

وقال أيضاً: "أعتقد أن المنافسة بيننا كانت قاسية لكن عادلة". 

وأردف: "هناك الكثير من التكتيكات داخل قمرة القيادة، وهذا أمر جميل حقاً. كما أن كيفية استخدامك وإدارتك للطاقة كانت مهمة أيضاً. لذلك كان سباقاً ممتعاً جداً".

كما أوضح لوكلير أنه يعتقد أن مرسيدس كانت أسرع ببضعة أعشار من الثانية في وتيرة السباق.

حيث قال: "نعم، أعتقد أنهم أسرع بحوالي 0.3 إلى 0.5 ثانية في اللفة الواحدة من حيث وتيرة السباق".

واختتم بتفاؤل: "لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع الضغط عليهم. نحن نعمل على تحديثات".

 

