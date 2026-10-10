أنهى شارل لوكلير السباق القصير في المركز الثالث مجددًا، بعدما انطلق من المركز ذاته، لينضم إلى الفائز ماكس فيرستابن وزميله لويس هاميلتون على منصة التتويج.

وأوضح لوكلير أنه اختار إعدادات جريئة لتوازن السيارة، جعلت الجزء الأمامي منها أضعف، على عكس ما يفضله عادةً عند ضبط إعداداتها.

ورغم أن هذا الخيار أثبت فعاليته في المراحل الأولى من السباق، فإنه تحول إلى نقطة ضعف مع تغير ظروف الحلبة.

وقال لوكلير بعد نهاية السباق القصير: "واجهت صعوبات كبيرة بدءًا من منتصف السباق".

وأضاف: "اخترت توازنًا جريئًا للسيارة، كان فيه الجزء الأمامي ضعيفًا إلى حد كبير، وهو عكس ما أفضله عادةً تمامًا. نجح هذا الخيار بصورة جيدة جدًا في الجزء الأول من السباق، لكن بمجرد أن بدأت الحلبة تجف، فقدت قدرتي على المنافسة".

وتابع: "كنت أعلم أنني بحاجة إلى الخروج بصورة جيدة جدًا من المنعطف الخامس تحديدًا، لأنني كنت أعاني كثيرًا في جميع المنعطفات اليمنى، وخصوصًا فيما يتعلق بالإطار الأمامي الأيسر".

واختتم: "تمكنت من الخروج من المنعطف بصورة جيدة إلى حد ما، لكن عندما نظرت إلى المرايا، رأيت الأضواء الحمراء لسيارتي مكلارين خلفي. عندها أدركت أن شيئًا ما قد حدث".