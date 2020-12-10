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لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"

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لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"

قال شارل لوكلير سائق فيراري في الفورمولا واحد أنّه "سيختار معاركه بشكل أفضل" بعد حادثة اللفة الأولى في سباق جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الماضي والتي تلقى على إثرها عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله في أبوظبي.

اصطدم لوكلير في البداية بسيرجيو بيريز ضمن حادثة وضعته وماكس فيرشتابن في النهاية خارج السباق، بينما كان سائق ريسينغ بوينت قادرًا على المواصلة وتحقيق الفوز في نهاية المطاف.

وكان لوكلير طرفًا في عدة حوادث في اللفة الأولى خلال هذا الموسم، بما فيها واحدة مع زميله بالفريق سيباستيان فيتيل في ستيريا، وأخرى مع زميل بيريز بالفريق لانس سترول في سوتشي.

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وتقبّل لوكلير عقوبة حادثة نهاية الأسبوع الماضي، لكنّه أشار إلى أنّ تأدياته في اللفة الأولى من السباقات كانت مثمرة في بعض الأحيان هذا الموسم.

فقال: "أعتقد بأنّني لم أمنح خيارًا للمراقبين في تلك الحادثة. حيث أنّه ومن خلال عدم إكمالي للسباق، أعتقد بأنّه تعيّن أن أتلقى عقوبة بطريقة ما. والأمر الوحيد الذي كان ممكنًا لهم كان توقيع العقوبة عليّ في السباق المُقبل".

وأضاف: "هكذا هو الوضع. وأعتقد بأنّني اكتسبت الكثير في بعض السباقات خلال اللفة الأولى، ما ساعدني على حصد الكثير من النقاط هذا العام. لكنّ الأمور لا تسير في صالحك في بعض الأحيان، وهو ما حدث نهاية الأسبوع الماضي. وكذلك في النمسا في بداية العام".

وتابع: "لكن في النهاية، حصدت الكثير من النقاط مع ذلك. وسأحاول اختيار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك، حيث كان من الواضح أن كسب مركز على حساب ماكس ما كان ليضعنا في أي وضع أفضل، كون ماكس كان أسرع منا على أية حال. بيد أنّ ذلك بات من الماضي الآن، وسأتعلم منه. وهذا كل ما في الأمر".

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من جهته، أوضح فيرشتابن أنّه لم يرغب التحدث إلى لوكلير حيال حادثة نهاية الأسبوع الماضي.

فقال: "لست مهتمًا بذلك على الإطلاق، أريد فقط خوض السباق هنا ومن ثم العودة إلى منزلي. ما حدث قد حدث. لذلك لا جدوى من محاولة الدخول في جدال ومعركة ومواصلة التحدث إلى بعضنا البعض. ذلك لا يهم. كلانا انسحب من السباق".

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