لوكلير بعد تصفيات باكو: الفارق خلف راسل "أكبر من المتوقع"
أدلى سائق فيراري شارل لوكلير بتصريحات بعد إنهائه التجارب التأهيلية لجائزة أذربيجان الكبرى في المركز الثاني.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
أكد شارل لوكلير إلى أنه أكمل لفة نظيفة خلال القسم الأخير من التجارب التأهيلية.
وشدد على أنه لم يتمكن من مجاراة زمن مرسيدس رغم استفادته من عامل السحب الهوائي أمامه.
وتحدث أصيل موناكو عن معاناة الفريق طوال عطلة نهاية الأسبوع، معبرًا عن مشاعره بهذه الكلمات: "بصراحة، أعتقد أنني قدمت لفة جيدة جدًا".
وأكمل: "أعتقد أن لويس كان متقدمًا عليّ. وتمكنت من تسجيل زمن جيد في نهاية الحصة".
وأردف: "لكن عندما رأيت الفارق الزمني بيني وبين جورج، أعتقد أن لفتّي ربما لم تكن جيدة بما يكفي".
وتابع: "بشكل عام، كنا متأخرين طوال عطلة نهاية الأسبوع. وبعد يوم الخميس الصعب، توقعنا أن نتراجع أكثر، لكن آمالي ارتفعت قليلًا هذا الصباح".
وأكد لوكلير أن الفريق في المركز الذي كان يتوقعه، لكن الفارق خلف راسل لم يكن متوقعًا.
فقال: "من حيث الترتيب، نحن في المكان الذي توقعناه، لكن الفارق بيننا وبين راسل أكبر بكثير مما توقعنا".
وأكمل: "سنرى ما سيحدث غدًا. لا تبدو سرعتنا على الخطوط المستقيمة نقطة قوتنا الأكبر في الوقت الحالي".
وتابع: "لكن وتيرتنا كانت قوية إلى حد ما في اللفات التي أكملناها مع كمية الوقود في التجارب الحرة الأولى".
واختتم: "آمل أن يستمر هذا الأداء في سباق الغد".
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