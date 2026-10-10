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لوكلير بعد تأهله ثانيًا في سنغافورة: "قدمت لفة جيدة في التوقيت المناسب تمامًا"

أكد شارل لوكلير أنه امتلك الوتيرة اللازمة لانتزاع البول بوزيشن في جائزة سنغافورة الكبرى، رغم معاناته من مشكلات في المكابح خلال القسمين الأول والثاني من التصفيات التأهيلية.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

تأهل شارل لوكلير في المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن خلال التصفيات التأهيلية على حلبة مارينا باي، ليحجز مكانًا على الصف الأمامي لشبكة انطلاق سباق الأحد، فيما أنهى زميله لويس هاميلتون الحصة في المركز الثالث.

وتلك هي المرة الأولى التي يتشارك فيها لوكلير وفيرستابن الصفا لأول منذ جائزة ميامي الكبرى 2024.

وأشار السائق المونغاسكي إلى أنه تمكن من تقديم لفة قوية في القسم الأخير من التصفيات، رغم الصعوبات التي واجهها طوال الحصة، وتحديدًا المشكلات المتعلقة بالمكابح خلال القسمين الأول والثاني.

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وقال لوكلير: "قدمت لفتي الجيدة في التوقيت المناسب تمامًا، لكنني واجهت صعوبات كبيرة طوال التصفيات".

وأضاف: "كان القسمان الأول والثاني صعبين للغاية بالنسبة إليّ، إذ واجهت سلوكًا غريبًا من المكابح. كانت السيارة تنحرف إلى أحد الجانبين عند الضغط على المكابح، وكان التعامل مع هذه المشكلة على حلبة مثل هذه أمرًا صعبًا للغاية".

وتابع: "مع ذلك، لم تكن لفتي في القسم الثالث سيئة. ارتكبت بعض الأخطاء، وأعتقد أننا امتلكنا الإمكانات اللازمة لانتزاع البول بوزيشن اليوم، لكن ماكس قدم أداءً أفضل".

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