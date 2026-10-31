فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المكسيك: "كنت أصارع السيارة باستمرار طوال القسم الثالث من التصفيات"

أقرّ شارل لوكلير، الذي حجز المركز الثالث في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى، بأنه لم يتمكن من إيجاد إيقاعه خلال القسم الأخير من التصفيات.

أحمد مجدي

منشور: 31-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: دانيال كارديناس / الأناضول

تحدث سائق فيراري شارل لوكلير، الذي أخفق في حجز مكان على الصف الأول لشبكة الانطلاق في المكسيك وسيبدأ السباق من المركز الثالث خلف زميله لويس هاميلتون صاحب البول بوزيشن، عن انطباعاته عقب حصة التصفيات. وأوضح السائق المونغاسكي أنه واجه صراعًا مستمرًا مع السيارة بسبب مستويات الارتكازية المنخفضة وتراجع التماسك، رغم تأكيده أنه استمتع بالتصفيات.

وفي حديثه عن أدائه خلال التصفيات والشعور خلف مقود السيارة، قال لوكلير: "بصراحة، لم أقدم عملًا جيدًا اليوم. وكان التحدي الأكبر الذي واجهناه هو إيصال الإطارات إلى نطاق التشغيل المناسب".

وأضاف: "في محاولتي الثانية خلال القسم الثالث من التصفيات، تمكنت من تسجيل لفّة نظيفة نسبيًا، لكن شعور السيارة كان مختلفًا تمامًا مقارنة بالمحاولات السابقة، وعندما حانت اللحظة الحاسمة، لم أتمكن ببساطة من إيجاد الوتيرة المطلوبة".

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وتابع: "بطبيعة الحال، أشعر ببعض خيبة الأمل، لكن الانطلاق من المركز الثالث لا يُعد نتيجة سيئة على الإطلاق".

وأكمل: "كنت أصارع السيارة باستمرار، خصوصًا طوال القسم الثالث من التصفيات. لكن في نهاية المطاف، يواجه الجميع الوضع نفسه. وبسبب مستويات الارتكازية المنخفضة هنا، فإن التماسك محدود للغاية، لدرجة أنك تجد نفسك في صراع خلف المقود لمجرد إبقاء السيارة عند حدود أدائها القصوى".

واختتم: "مع ذلك، كان دفع السيارة إلى أقصى حدودها في ظل هذه الظروف الصعبة أمرًا ممتعًا حقًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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