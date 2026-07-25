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لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المجر: "لم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة"

أقر شارل لوكلير، الذي أنهى تصفيات جائزة المجر الكبرى في المركز الثالث، بأنه لم ينجح في التعامل بالشكل المطلوب مع التغيرات في اتجاه الرياح، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على إعدادات السيارة وأدائه طوال الحصة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

أكد شارل لوكلير أنه لم يشعر براحة كاملة مع السيارة منذ الحصة الصباحية، موضحًا أن التغير في ظروف الحلبة أثر سلبًا على قيادته وتوازن السيارة.

وأشار السائق المونغاسكي إلى الفوضى التي عاشها خلال التصفيات، موضحًا أنه حاول تعويض الوقت الذي خسره في المراحل الأخيرة من الحصة.

حيث قال: "شهدت الحلبة تغيرًا كبيرًا في اتجاه الرياح، وبصراحة لم أتوقع ذلك بالشكل الصحيح، ولم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة".

وأضاف: "لم أتمكن من تقديم الأداء الذي أردته منذ الحصة الصباحية، ولذلك كانت التصفيات معقدة للغاية بالنسبة إلي. لم يحالفنا الحظ بسبب الأعلام الصفراء في القسم الثاني من التصفيات، وبعد ذلك كنا نحاول باستمرار تعويض ما خسرناه".

وعند تقييمه لأدائه مقارنة بزميله لويس هاميلتون، أوضح لوكلير أنه حقق أفضل نتيجة ممكنة في ظل الظروف.

فقال: "طوال عطلة نهاية الأسبوع، لم أتمكن أبدًا من الوصول إلى سرعة لويس. كان الهدف الرئيسي اليوم هو إدارة الموقف وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وأشعر أنني نجحت في ذلك إلى حد ما".

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