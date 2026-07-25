لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المجر: "لم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة"
أقر شارل لوكلير، الذي أنهى تصفيات جائزة المجر الكبرى في المركز الثالث، بأنه لم ينجح في التعامل بالشكل المطلوب مع التغيرات في اتجاه الرياح، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على إعدادات السيارة وأدائه طوال الحصة.
لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
أكد شارل لوكلير أنه لم يشعر براحة كاملة مع السيارة منذ الحصة الصباحية، موضحًا أن التغير في ظروف الحلبة أثر سلبًا على قيادته وتوازن السيارة.
وأشار السائق المونغاسكي إلى الفوضى التي عاشها خلال التصفيات، موضحًا أنه حاول تعويض الوقت الذي خسره في المراحل الأخيرة من الحصة.
حيث قال: "شهدت الحلبة تغيرًا كبيرًا في اتجاه الرياح، وبصراحة لم أتوقع ذلك بالشكل الصحيح، ولم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة".
وأضاف: "لم أتمكن من تقديم الأداء الذي أردته منذ الحصة الصباحية، ولذلك كانت التصفيات معقدة للغاية بالنسبة إلي. لم يحالفنا الحظ بسبب الأعلام الصفراء في القسم الثاني من التصفيات، وبعد ذلك كنا نحاول باستمرار تعويض ما خسرناه".
وعند تقييمه لأدائه مقارنة بزميله لويس هاميلتون، أوضح لوكلير أنه حقق أفضل نتيجة ممكنة في ظل الظروف.
فقال: "طوال عطلة نهاية الأسبوع، لم أتمكن أبدًا من الوصول إلى سرعة لويس. كان الهدف الرئيسي اليوم هو إدارة الموقف وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وأشعر أنني نجحت في ذلك إلى حد ما".
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس يوجه أول هزيمة لمرسيدس في التصفيات وينتزع قطب الانطلاق الأول في المجر
هاميلتون يتصدر ثنائية فيراري في تجارب المجر الحرة الثانية وسط معاناة الجميع من ضعف التماسك
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
فاسور بعد الفوز في برشلونة: قبل 3 أو 4 أسابيع كنتم تقولون أنه عليّ طرد نصف الفريق
لوكلير يُنهي اليوم الثاني من تجارب البحرين في الصدارة ونوريس يقطع أكبر عدد من اللفات
دبليو إي سي: فيراري وكورفيت تسيطران على افتتاحية موسم 2025 في قطر
أحدث الأخبار
نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن
عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر
راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر
فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات